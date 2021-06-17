我衣櫃裡的衣服四季分明，因為每逢四季交換之初，我會把衣櫃裡的衣服整理一番，收納前一季的衣服，看看有哪些衣服常穿或不常穿，樣式與尺寸有沒有需要更換的，趁此機會進行衣櫃大掃除，也替未來添購新衣騰出一些空間。

翻箱倒櫃之後發現，我的衣服多得超乎想像。仔細思量，這一年多來雖然沒有外出購置新衣，但是指尖在各網站流動，在這買在那買，居然累積了多不勝數的衣服。

雖然如此，收春衣本來就是件快樂的事，更何況那些無以數計的包裹，帶給我限出令期間無比的希望與收穫。收妥春衣後，我把夏衣從各大箱子拿出來，一一整燙，分門別類，掛在衣櫃裡。看到舊衣像看到老朋友，這個十年，那個一年，真的是一年一會。

整著整著，有兩套花衣褲跑進眼簾。我拿起這兩套花衣褲仔細端詳，不禁笑了出來，我居然保存了這麼多年。

二十多年前的夏天，我帶著兩個還在讀小學的孩子，趁著放暑假回台灣 。我依照在美國 的習慣，帶了很多半長褲，心想出門時可以穿。沒想到夏天的台灣簡直濕熱難當，出門穿半長褲還好，但是室內就很熱得很難過。

媽媽看我這樣，不禁微言說，又不是第一次在台灣過夏天，哪有像我這麼難適應的？沒過多久，她拿出兩件一套的衣服讓我換著穿，說是這樣會涼快一些。

我眼睛一掃，媽媽咪呀，我哪可能會穿這種衣服。印象裡這是我外婆穿的花衣褲，曾經看媽媽也穿過，我雖然也為人母，但年紀還算輕，哪可能穿這種俗氣的衣服。我把衣服推回去，跟媽媽說，「醜斃了，我寧可熱昏了也不穿。」媽媽看我一臉不屑，也不多說，把衣服塞在我手裡，眼裡盡是「看你能捱多久」的表情。

實在受不了我從美國帶回的純棉衣服，當天下午我就穿了。還真奇怪，這不起眼的花衣褲還真透涼，不曉得什麼材質，即使流汗也不會黏在皮膚上。

只是這背心上衣和膝上半長褲只能在室內穿，黑底和各種色彩繽紛的大花朵，我是沒有勇氣穿去室外。當我穿起衣褲時，我兩個孩子竟然直說好看，因為從沒有看過媽媽穿得那麼鮮豔。也是，我的衣服都是單色系，很少有三個顏色以上的。

回美國前，媽媽堅持要我把花衣褲帶回來，說是可以在美國夏天時穿。哪有可能啊！一推再推，媽媽卻是非常敏捷地把衣褲捲了捲就塞到我行李箱內，她笑著說：「衣服薄又輕，又不占空間，放著不穿也沒關係，下次回台灣不用帶回來，我會幫妳準備一套放著。」

聽到這話，我兩眼突然濕濕的，不由自主地把花衣褲好好放著，跟我回到美國。回美國後的夏天，偶爾會拿出來穿，先生睜著兩個大眼睛說：「這種花褲子，我阿嬤也穿過！」真是大驚小怪，我也知道啊！

看著眼前的花褲，心裡暖暖的，想起那一年的台灣夏天，也想起每次拿出來穿時的心情。二十多年過去，媽媽老了，我也添了歲數。當時不懂，僅僅看到衣褲的花色，卻不知那是媽媽最貼心的愛，二十多年來它默默地陪伴著我。我把花衣褲安然地疊放在衣櫃裡，看著色彩繽紛的大花朵，就彷彿看到了親愛的媽媽臉上的笑容。媽媽，謝謝妳，我愛妳。