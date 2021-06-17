艾玲是奧瑪哈一所公立學校的特殊教育老師，來自台灣。五歲那年，媽媽做飯時，打翻了家裡的煤油爐，引起火災，艾玲遭到波及，全身百分之三十遭到燒傷。手術時，因麻醉劑的失誤，傷及視神經，雖然沒有完全失明，世界卻從彩色變成了黑色。美國 的養父母收養了她，來到美國讀書、工作。

某天，老校長打電話求助，拜託已經退休的艾玲：「學校有三位老師同時有狀況，一時之間無法找到合適代理老師，是否可以回來幫忙幾天？」艾玲很委婉地拒絕了。因為在職期間，艾玲曾遇到一些問題和困擾，雖然事過境遷，可是心中仍有陰影。

原來，艾玲的工作是教授學生點字，也指導關於生活、環境方面的技巧。一天下課後，校長關心地詢問：「一切都好嗎？和學生之間有沒有溝通或是交流上的問題？」艾玲個性溫和、耐心，教學多年和學生之間的互動良好，沒有什麼問題，不解校長怎麼突然提出這樣的疑問。

校長說：「最近接到某位家長的投訴電話，抱怨他的女兒受到歧視 ，不但向學校投訴，還向地方政府投訴，甚至威脅要控告學校……。」地方政府要求，被控訴的老師和學生家長見面舉行公聽會，當面解釋和查證事情真相。

原來事情發生在前兩個星期，一堂生活教育課程，內容是注意個人的衛生，保持身體清潔，養成洗手和沐浴的習慣，可以預防相關的傳染病，也有助於與他人的社交互動。

黑人 家長認為這些課程內容有問題，為何老師一再強調洗手、沐浴的重要？是因為嫌棄他女兒的黑膚色，需要洗乾淨，這教材就是「歧視」。這頂「歧視」的大帽子壓下來，讓校長非常頭痛。

舉行會議當天，政府的代表和家長先行到達會議室，艾玲下課後，由校長親自陪同來到現場。

當艾玲走進會議室時，政府代表和黑人家長面面相覷，黑人家長自言自言說了一句：「怎麼會？我以為是白……。」

艾玲的出現讓在場的人吃了一驚，進來的不是他們想像中驕傲的白人，竟然是一位瘦小的東方女子，更令人感到驚異的是，她不但臉部肌膚有嚴重燒傷的痕跡，左手不健全，而且很明顯的有視覺障礙。校長簡單地介紹了艾玲，沒有贅言，兩人坐下後，會場氣氛顯得詭異和尷尬。

地方政府的代表致詞表示，政府不容許任何歧視的言論，如果違反規章會遭到制裁。艾玲說一切都是遵照政府機關規定的教材施教，沒有增加或是減少任何不適當的教材。校長也表示艾玲任教多年，是一位優秀、認真、負責的好老師。會議草草結束，家長撤銷了對老師和學校的控訴。

事後艾玲表示，這場無妄之災雖然是虛驚一場，可是教學熱忱受到很大的考驗和壓力。退休後她只想安靜過日子，多一事不如少一事，「幫忙」這事還是免了吧！