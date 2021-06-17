到朋友家中作客，他有一個六歲的男孩，似乎很依附父親，整天纏繞在他父親身邊。忽然間，他們倆發生了爭執。

先是朋友要他的兒子把撒在一地的玩具撿起來，兒子認為不完全是他撒的，不願意。朋友就抓著兒子的手強迫他收，卻受到抗拒。在眾人目前，朋友感到失了面子，於是大聲斥責兒子，並且用手去推撥他。只聽到他兒子說：「爹爹，不要對我這麼兇嘛。」我在一旁聽得心都碎了。

我太太曾告訴我這樣一個故事。在她少女時，因為求學的關係必須到另一個城市，於是就借居於伯父家，前後有四年之久。伯父排行第五，大家都叫他的妻子五伯娘。五伯娘對我太太非常好，說話都是和顏悅色的，雖然她對自己的孩子有時也訓誡責罰，但四年中，從來沒有對我太太疾言厲色過。

後來五伯伯過世，五伯娘不願和兒子兒媳住在一起，就搬到離我們城市不遠的地方獨居，我們知道這個消息，就每隔一兩個周末去探望她。

雖說離我們城市不遠，開車也得一個半小時，但每到探望的日子，我們都欣然就道，只因為妻子常懷著報恩的心。她說，當年她一個孤女寄人籬下，是五伯娘讓她感受到愛的溫情。

因為五伯娘是這樣一位善良的女人，我也特別對她好，以報答她曾經對我妻子的好。上館子時，我一定會親自攙扶她上車下車；她喜歡養蘭花，我陪她一株株地鑑賞；她已經八十高齡，還到社區大學上電腦繪圖班，需要一台掃描機，把圖樣輸入到電腦，我就送她一台最好的掃描機，還替她安裝好。後來她堅持將貨款還給我，使我很後悔不應該買這麼貴的。

後來我們因為工作，必須搬離我們所住的城市。臨行向她告別，雖然我深知這會是永訣，但她依然是一如既往般和顏悅色，我太太也是歡笑如常。我問她，「難道妳不知道以後不太有可能再見嗎？」她回答：「我們的緣分已經終了，就不必再眷戀了」；我也盡了報答之情，也安心了。

只因為一個和悅的態度，就能讓另一個人銘記於心一輩子，這是多麼大的能量！我們做父母的應該常常問：我對子女夠溫柔嗎？我對他們態度夠好嗎？當然在美國 ，體罰毆打孩子是絕不可能的，問題常在於態度。