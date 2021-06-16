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幸福的槓桿

禾清

忽然收到阿布的消息，他打算兩個月後退休。我很意外，「為什麼這麼早退休？你這麼年輕。」他說：「我沒那麼年輕，黑頭髮都快沒了！」我對其他族裔人很難從外表上來判斷年齡，不過我覺得阿布年輕是另有原因。

阿布來自非洲，瘦瘦高高戴個眼鏡，斯斯文文的。從前我們的工作間相鄰，一天他對我說：「我好餓啊，餓得沒法工作。」原來當時正值伊斯蘭的齋戒月，白天不能進食，必須等到日落之後、日出之前才能吃喝。

我頗為同情，便和他聊天，了解了很多關於齋戒月的事情。印象最深的是日落之後，由於持續一整天的飢餓，他太太會做很豐富的食物，阿布常常吃得太多，無法入睡，就和朋友們一起去踢足球，踢到凌晨一、兩點才回家睡覺。

我覺得簡直匪夷所思，深更半夜踢足球這種事，連青春年少都未必會做，他是一個四個孩子的父親，竟然會有這樣的興致。大概就是因為這件事，讓我一直覺得他應該很年輕。

阿布的太太以前是位工程師，有電機工程的學位，但是和阿布結婚來到美國，生了四個孩子後，一直在家忙著照顧孩子，沒有工作。太太的辛勤付出自然帶來一家人的幸福生活，這點從阿布溢於言表的幸福感中流露出來。阿布談起年齡最小的兩個女兒，就掩飾不住滿臉的寵溺，而他的一個兒子從小學就開始跳級，更是個前途無量的神童少年。

阿布的職位薪水都不錯，不過要支撐一家六口人的生活，應該不是那麼寬裕，但有限的薪水從來不會影響阿布無限的幸福生活。

他的樂天個性源自於成長的家庭背景，他的父母生育十個孩子，雖然收入也不寬裕，卻不僅將他們十個兄弟姊妹都撫養長大成人，而且每個孩子都快快樂樂生活得很不錯。

一次阿布談起雖然銀行帳戶裡的錢不多，但是一定會帶全家回非洲過暑假，他說：「你相信嗎？我們一定能成行，因為上帝會照顧一切。」他確實帶著一大家子人回家鄉過了一個非常愉快的暑假，神清氣爽地回來後，和我分享了很多充滿非洲風情的照片。

有一天午飯後在廚房遇見阿布，他正在清洗餐具。我好奇地詢問神童少年的近況，不料阿布卻露出了愁容，說：「孩子到了青春期，交流很困難。現在才知道，當初我的父母撫養我們十個兄弟姊妹長大多麼不容易。」「可是他那麼聰明！」「聰明但是不好好做功課也不行啊！」阿布無奈地說。

這可不像印象中那個總是滿面春風的阿布，於是我用他從前說過的話勸他：「不要擔心，上帝會照顧一切！每個人都經歷過青春期，長大了不是都挺好嗎？」果然阿布的臉上露出了不一樣的神情，愁容舒展了許多。

再見到阿布時，我關心地問：「最近好嗎？」他滿臉笑容，又恢復了從前的明朗：「挺好的！你說過，上帝會照顧一切。」

孩子會長大叛逆，金錢會不充裕，黑髮會變少，不過都沒有關係。「上帝會照顧一切」的信念，在阿布的心裡就像一個槓桿，可以輕輕地撥開任何遮蔽幸福的障礙。

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