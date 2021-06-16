病毒肆虐，宅在家中，每天我這位煮婦做幾道自創的招牌菜外，女兒、女婿工間休息也會烹飪一、兩拿手菜餚。為求新鮮、増添趣味，女兒還不時地訂購一些外賣，特別是在中國 城小吃店買幾盒蒸餃，我們的家宴更豐盛了。

單說蒸餃上桌那時刻，家人個個垂涎欲滴！平日愛吃的葷素菜餚、菜肉水餃，此時全都遜色了，那餃皮雪白、晶瑩剔透，十分軟糯；内餡飽滿，鮮美多汁、清爽可口，普通的韭菜、雞蛋 、蝦皮，卻讓我們口舌生香。

吃得興致高時，我開始研究了：「這是蒸的餃子，不是水煮餃；皮不光是麵粉，還攙和了一些黏米粉。還有，這是燙麵，熱水和麵才會如此軟軟的啊！」說著的瞬間，我想起了年少時母親做的米粉蒸餃。

皖南山村，每年十二月就要準備年貨了，殺雞、宰豬、製豆腐、做糕糖、炒瓜子、蒸米粿……忙得不亦樂乎，我最感興趣的是在蒸米粿後，母親要做一種米粉蒸餃。蒸餃與米粿用的是同樣的黏米粉，是選用上等精白米，冷水浸泡一晚、瀝乾、上碾碓碾、羅篩篩，製作時用攝氏八十度的熱水燙，然後揪成許多劑子。

這時母親說，不用擀麵棍了，熱水燙的，用手拍打劑子，就能做成餃皮。我和哥哥、堂姊、堂妹立即上陣了，山村的麵台很大，幾人一字排開，幹得熱火朝天，一時間「啪、啪、啪、啪」的拍打聲、說笑聲，彷彿是一曲交響樂，好熱鬧啊！

接著，母親用早備好的菠菜、豆腐、蛋米、筍丁、蘑菇丁、蝦皮，加進醬油、香油、豬油，做成餃餡，包進我們拍打成的餃皮裡。

母親的手特巧，一會功夫，形狀如彎月、花邊像梳子的餃子，擺滿一籠籠蒸屜。奶奶燒起了大鍋，片刻，蒸氣直冒，餃子起鍋了，我們每人都夾起一大盤，大快朵頤起來。我和幾個小幫手，肚子吃得鼓鼓的，還不捨得放下筷子，滿口生津、色美味鮮。時過數年了，如今仍記憶猶新。

吃著買來的蒸餃，思緒竟然跨越了時空，那是幾十年前的事，母親也作古十餘年了。「您要學習外婆的蒸餃手藝啊，防疫 在家有時間嘛！」女兒一句話提醒，我真做起來了。

我用的是三合粉：三杯黏米粉、兩杯白麵粉、半杯糯米粉；用八十度熱水燙麵，揪成一個個小劑子後，用小擀麵棍擀成餃皮；餃餡是：韭菜、雞蛋米、蝦皮，還有炸過的碎培根，調入豬油、生抽、蠔油、香油，花椒粉。内餡放入餃皮對摺，用指甲將邊沿按成魚鱗狀；上鍋蒸。熟了，好看，味道也很美！家人吃了十分滿意，我也感欣慰。