當年我們在奧克拉荷馬州 結婚的時候，我的洋乾爹送我們一個黑白小電視，我們在留學生活中唯一的娛樂就是看電視。後來小電視壞了，先生說乾脆多花些錢買個品牌好的彩色電視，可以用很久。

我們去店裡，先生挑中了全盛牌Zenith TV一個很大、有木頭櫃子的電視。先生說那個牌子是美國製造的，品質保證好。當時買價是五百多美元，先生從助教獎學金裡辛苦省下來的錢全花在這彩色電視機上。在我們簡陋的學生宿舍裡，那個大電視和發亮的木頭櫃子是我們家最値錢的東西。

本來看慣了黑白小電視，突然升級看大型的彩色電視，我們都覺得像在電影院 裡看電影，感覺幸福地不得了。我永遠記得電視上播報西貢淪陷的新聞，在彩色大電視上看得非常真切，叫我感受到「身臨其境」的驚慌與恐懼。

這個電視老早就壞掉了，多年來我們用它的檯面放置新的電視。因為先生對它有特別的感情，總是不肯把它扔掉，我們搬了幾次家，它還是跟著我們。先生走了三年，最近我開始清理家裡的雜物，第一個想到要丟掉的，就是這老舊的電視。

南加州 的資源回收遠比不上台北市的嚴謹，唯有電子產品的回收規定特別嚴。凡是舊電視、電腦，都不能丟在垃圾桶裡，必須拿到郡內公立的回收處，由他們免費回收處理。

這個龐然大物，當初搬家時是先生和三個老墨吃力搬上樓的，我根本無法動搖它。我等不及周末叫兩個兒子回家來幫我，何況即使抬到樓下，車子也放不下，要怎麼把它運到回收處還是個大問題。

無計可施時，我向小妹發牢騷，結果她勸我何不土法煉鋼，把櫃子解體就可以扔了。一語驚醒夢中人，我大喜過望，馬上動手。

我把臥房當工廠，拿了鐵槌和榔頭，像鑿石壁一樣，從櫃檯的接縫處慢慢敲開櫃子緊密的連結，一個一個角落使勁地敲砸，居然把厚重的檯面拆下來了。檯面拿走後，可以看到裡面的巨大影像管、一大堆電線和一群電子板塊。敲下那些電子板塊不難，但是影像管卻牢牢釘在木櫃板上，我花了兩個小時才把它和木櫃分開。我把所有木塊丟到垃圾桶裡，大櫃子沒有影像管就不重了，我把它一階一階推到樓下，放到門口，等清潔隊來回收。最後我抱著非常沉重的影像管，慢慢下樓，把它放到汽車行李廂裡面，開車到回收處去，回收處的工人動作很快，三兩下就把偌大的影像管搬走了。

在開車回家的路上，我的心情非常複雜，丟掉沒有用的雜物，如釋重負，但又覺得扔了先生留了那麼久的紀念物，有點歉疚。但是聽到太多朋友們年老的父母走了以後，他們整理遺物時最困擾的，就是老人們留下一大堆沒有用的東西，扔都扔不完。我現在一個人，得未雨綢繆。

自從上次跌倒後，兒子們對我的人身安全非常在意，若是他們知道我居然敲敲打打去解體一個大木櫃，還抱著影像管下樓，他們一定會痛心疾首地責怪老媽。其實我在做的時候也想到這一點，所以全程非常小心，幸好上天保佑，毫髮無傷。

過兩天我要向兒子們自首，老媽不借外力，完成了「不可能的任務」。屆時他們發於愛心的抱怨和責怪，我將照單全收，並且發誓，只此一回，下不為例。