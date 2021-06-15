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台新增本土確診132例、8死 陳時中：疫情緩坡下降

水上飛機

肖文

就在全美已有三成五的人完成接種、CDC宣布回歸正常生活後的五月中旬，我們全家像放飛的籠中鳥一樣，專程驅車前往西雅圖，參加全球規模最大的水上飛機運營商、肯莫爾航空公司推出的「空中觀光」西雅圖的終身難忘之旅。

位於華盛頓湖最北端的水上飛機基地驕陽似火，年過半百的機長在湛藍湖水上面的水上飛機弦梯旁歡迎乘客登機。我們每人的座位都有觀景窗口並配有雙耳機，用來聽機長兼導遊的指揮和了解景點及背後的故事。

伴隨著機長起飛的指令，水上飛機前端的螺旋漿發出轟鳴聲，飛機像一艘中型遊艇一樣，開始乘風破浪在水中遊弋，我們不停地向擦肩而過的遊船招手致意。遊至湖中時，機頭突然抬高，兩邊白色水花激濺，飛機騰空而起、頓時跳出湖面，直衝雲霄。我們就像孫悟空一個筋斗登上了南天門，把全世界盡收眼底。俯瞰湖邊聞名遐邇的遊艇社區、美麗的華盛頓大學校園以及壯麗的湖畔，這種海（湖）天一色的美景實在令人震撼。

在掠過海濱莊園時，我們被一排彩色的房子吸住眼球，原來比爾蓋茲新建千萬豪宅的房子就在這裡。湖邊有許多造型別緻的別墅，都有私人遊艇碼頭停靠著自己的遊艇。

世界最長的浮橋——美國新SR-520公路大橋，像一條細細長長的飄帶繫住華盛頓湖的兩端，浮橋上南來北往的汽車像小甲蟲一樣地穿流不息，讓天塹變通途。遠遠望去，好萊塢電影「西雅圖不眠夜」中，影帝湯姆漢克與兒子所住的著名船屋就在聯合湖上。

抬頭遠望，天邊是雄偉的喀斯喀特和奧林匹克山脈，對面在晴空映襯下顯得更加雄偉的雷尼爾，白雪皚皚的山峰近在咫尺。一邊是漸去漸遠的貝爾維尤市高樓大廈，一邊是令人驚嘆的翡翠城天際線鳥瞰圖、標誌性的太空針和西點燈塔、西雅圖巨輪摩天輪等。

善解人意的機長在西雅圖城邊盤旋，讓我們都能看到市中心圓球形狀的亞馬遜總部、喧鬧的派克市場和第一家星巴克咖啡店。我們還飛越了西雅圖的專業體育場館、海鷹隊的世紀互聯體育場和水手隊的賽菲科球場。

水上飛機二十分鐘短短的觀光航程，囊括了整個西雅圖地區最經典、最精華的風景名勝，不但讓我們享受在天空中翺翔的自由，更真實體驗到飛遍西雅圖的快感，並且享用「上帝的視角」，盡覽西雅圖全域，領略堪稱美國西海岸一顆璀璨明珠的這個海濱城市的美，真正實現了水上遊覽和空中遊覽的最佳結合。

水上飛機在藍天白雲中翺翔，心也在隨之飛騰，真希望這航程沒有盡頭，就可以盡情享受這難得的人間美景了。

新鮮刺激的遊覽結束後，飛機平穩降落在起飛點的水面上，為水上飛機觀光旅行畫上圓滿的句號。

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