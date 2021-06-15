圖╱曾華容

多年前我們去阿拉米達市拜訪一位朋友時，看到他們玻璃窗櫥下有一盆心形葉子的植物。很好奇地問：不開花嗎？她回我一句：它會開出很多小花。朋友不知花名，只知葉子可繁殖。很想知道它到底是什麼花，於是向他們要了一片葉子回來試種。

沒根沒莖，一片葉子插在育苗的小盆栽塑膠盒裡，對它的存活不敢寄望太大。一天又一天，看不出有什麼進展。還好葉子沒枯掉，繼續澆水，一個月後竟發覺它長出根來了，也證實葉子可以插種。等待又等待，終於開出花來。看著躲在葉子下的小花兒像小不點，真是有點失望。後來外子把它移至車庫旁，把它和怕太陽曝曬的蕙蘭、紫色酢漿草等掛在一起，我就很少再去注意它的變化。

沒想到一、兩個月後竟給了我一份驚喜。花莖抽長直往上冒，開了許多小花，煞是好看。仔細瞧，花雖小卻薄如蟬翼。粉紅中微帶淺綠，花形又奇特，是我們以前在花圃中從未見過的秋海棠，想必又是新的品種。

秋海棠種類有四百種以上，而園藝品種近千，分球根秋海棠、根莖秋海棠及鬚根秋海棠三大類，是多年生草本植物，葉有綠色、褐色和白色斑紋的，葉片呈圓形或不規則的心形，也有像大象的耳朵，花姿優美，色彩多樣且艷麗。我家種的是根莖牛排秋海棠，在花圃市場尚未見到它的蹤影。

牛排秋海棠（Beefsteak Begonia）屬根莖類的秋海棠，是一種快速生長的植物，原產巴西。葉厚實大如手掌，看起來有點像牛排，因之得了有趣的名稱。葉如心形，葉片正面色墨綠光滑明亮，背面呈褐紅色。葉柄處有放射線般的草綠色條紋。

紅棕色的花梗直挺往上抽長分枝，每支叉枝上冒出許多小花來，自成一小片花海。一般秋海棠的花柄較短小且花枝也少，唯獨牛排秋海棠分枝特多且獨秀擎天。它適合生長在半日照且溫暖的環境及高濕度下，畏熱及怕曝曬。花期很長，從三月開至六月初，日日賞花，心曠神怡賽神仙。

花落葉枯只要匍匐根莖還在，過了寒冬來年又是綠葉溢滿盆。因為容易種，一葉就可以子孫滿堂。外子一次就阡插十盆，這些年來已送出七、八盆給喜愛的親朋好友了。

外子獨愛牛排秋海棠，因為容易種，存活率高維護成本又低，看著它長，看著它花開，看著肥肥飽滿的葉子，好有成就感，自是歡喜，尤其朋友大讚他是綠手指時，更是樂不可支。只要高興，行有餘力，要種多少悉聽尊便。愛花如癡，夫復何言。