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尋找海盜船

曾妙容

哪裡有海盜船？讓我想想，海盜船應該藏在童話的書頁裡，應該穿梭在影院的布幕上；或者橫行在二十世紀令貨輪聞之喪膽的亞丁灣、西非、麻六甲等諸海域。

從社區步道慢走延伸到公園遊樂區活動，再擴展至附近丘陵攀爬，假期中的半日遊越來越多樣化，簡單易行。當傑克提出要看海盜船時，我的思路瞬間打結，心裡滿是問號，諸事停擺的疫情中，什麼地方正好停泊著一艘海盜船等著我們造訪？

把附近的景點在腦海迴轉一遍。聖地牙哥港灣有艘「中途島號」，長堤岸邊有艘「瑪麗皇后號」，可那是退役的軍艦和郵輪，差異性太大；雖然海盜也與時俱進，利用搶來的漁船改造成武器精進、快速易逃的掠奪工具，但那不是傑克想看的。

每個孩子心中都有一個童話夢，夢中的海盜船應該有高高的桅桿，鼓鼓的風帆上繪著骷髏頭和兩把尖尖的彎刀，但真實世界裡，哪個海盜會狂妄又囂張的高掛旗幟昭告自己是海盜？我真盼望能夠施展魔法，命令故事書裡的海盜船直接航行到南加海岸邊。

二○○七年六月，六千多英尺高的大熊湖有一場海盜節活動。湖岸邊布置成中古世紀的街道，妖豔的肚皮舞孃扭腰擺臀，落敗的海盜盤著骷髏頭巾垂頭喪氣。「波！波！波！」一艘海盜船畫破水面從湖心駛過來，一眨眼，炮聲隆隆、煙霧陣陣，好一齣精采的演出。

我很訝異十幾年後猶能歷歷在目，我期待日後能有機會和傑克一起觀賞航行在眼前的海盜船。將來在他回憶的篇章裡，應該會有我們溫馨陪伴的一頁吧！

靈光乍現，我們直奔丹那岬 （Dana  Point），一艘觀光大帆船泊在岸邊，直直的桅桿高高聳立著，我抬頭仰望，彷彿看到它這一年來的孤寂。老實說，這艘高桅雙桿帆船只能算是海盜船的雛形，並不具備全貌。

「怎麼沒看見海盜？」傑克問。「冠狀病毒來了，他們都嚇跑了。」我回答。「帆布呢？」「海盜不需要出海航行，帆布收起來了。」傑克和我很努力地發揮想像力。

岸邊遊客稀落，丹納岬很寂寞。我們走過沙灘，留下大大小小的腳印；佇立岸邊，觀看萬馬奔騰的浪撞擊巨岩濺起水花；蹲下身子，審視色彩、形狀各異的小石子。

藉著尋找海盜船，我又見到暌違已久的丹那岬。

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