前幾天收到馬弟送來的簡訊，謝謝我當初雇用他，如今已滿十二年，並略告近況及分享他和太太及兒子出遊的相片。沒想到轉眼間，時光已飛越了一輪。

馬弟是我在美國 職涯上雇用的第一位華人 ，在美出生不懂中文。面談時得知他剛離婚，有個六歲女兒由太太照顧，想換個環境重新開始，特地從東部到南加 應徵。

當時他有該職位上所需的知識和技術，雖缺乏實際經驗，但表示願意努力學習不讓我失望。看著他一副斯文誠懇的様子，思及他須負擔自己及妻女雙方的費用，想助他一把而雇用了他。他在工作上的確努力，且適時提報而沒讓我操心。暑假時他把女兒接來南加小住，也帶到公司來和組員見面，對這位金髪大眼的混血女孩，大家都非常疼愛。

有個周末，我和老公到附近購物中心走走，竟碰到他父女也在那兒閒逛。首次看到他穿著短袖短褲，兩隻手臂上竟是滿滿的剌青，我驚訝不已，卻仍強作鎮定地和他們父女打招呼，只希望自己沒用錯人。

馬弟再婚後得一子。不久公司出售我們所屬的子公司，但我指派馬弟負責的系統及產品則不包括在內，所以那一組人沒和我們一起轉入新公司。他仍保持聯絡，參加各項餐聚並出席我的退休宴。如今他已在原公司服務滿十二年，表示工作表現良好，我雖高興自己當初沒選錯人，但也不免思考自己對人的判斷力是否會受到對方外表的影響。

邁可是我無意中聘請到的第二位華人。當時公司決定將軟體開發外包至國外，逐漸遣散員工，他的經理特地來問我是否有合適的職缺，可以吸收一兩位受到影響的職員，我審閱了幾份履歷表並個別約談後，決定收錄邁可和另一人。

邁可住在別州，除了剛開始請他到加州和大家共處兩周外，其餘均由他遠距上班。他做事負責、個性溫和，從未在我與他每周的個談中提出任何不悅。

有次我無意間發現某位計畫經理在會議中對邁克的態度很不禮貌，我先和邁可通話了解實情，再約談那位經理，表示若邁可有須改進之處，請告知我以便指導，不要當眾指責他。

她說：「可是我的上司都是這樣當眾糾正我們的。」我表示尊重她上司的管理方式，但我不希望以這種方式管理我的職員。她說：「現今願意為部屬說話的老闆實在太少了，真希望以後有機會可以轉職為你工作！」我感謝她的樂於接受建議並改進，可惜沒有以後共事的機會了，在公司一波波的裁員下，她也不知何時消失了。

兩年後，邁可在他住家附近找到一份工作，向我表示辭意。

來美後，我一直希望能為華人公司效力，可惜因緣不足而未如願。但很高興在適當時機將兩位年輕華人納入自己的團隊，不管他們如今在哪裡高就，均誠摯祝福他們一切順利，朝自己在美國的理想邁進。