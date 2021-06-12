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從籃球懷念父母親

平心

在我右手肘後彎處有一塊明顯的疤痕，那是在高中二年級打籃球時，摔倒在學校室外籃球場所留下的傷疤。那一年體育老師徵求有興趣者組成籃球班隊，同學們都非常禮讓地相互推諉，在缺乏志願者的情況下，老師便直接點名指派，高個的我被選中成為班隊之一員。從此我與籃球結下了不了緣。

兒子自初中就喜愛籃球，上高中後，對打籃球更為熱中，自然也喜歡看NBA的籃球賽。我在耳濡目染之下，隨著他的興趣增長，二十多年來，我們對籃球的喜好絲毫不減當年，成為一對不折不扣的NBA母子球迷。

我的父親在退休後，雖然身在台灣，對於看NBA的轉播卻極為著迷。為了不錯過任何一場球賽，他可以犧牲睡眠，並以鬧鐘提醒他半夜轉播或重播的賽局。由於父親睡眠習慣的迥異，於是乎母親睡東房，父親睡西房，互不相擾，倒也相安無事。

那些年我返台省親次數增多，我與父親的互動也趨頻繁；除了一同觀看NBA球賽之外，他如獲知音，因為我會耐心聆聽他不厭其詳地對球員、教練及球隊如數家珍的分析。但有時聽他道出中文的NBA隊名、球員名字或綽號時，總令我納悶不解，待我查出他們的英文名稱後，方曉得不論它們是來自英文的直譯或意譯，那貼切傳神的中文翻譯，令人拍案叫絶！

母親最怕球賽結尾落在吃飯的時間，因為每當她叫吃飯了，父親總是心不在焉地答說：「再兩分鐘球賽就結束了。」母親原本都信以為真，她哪知那兩分鐘的賽局，在兩隊尚難分勝負的最後關鍵時刻，雙方球員為拚勝出，使出渾身解數，教練也頻出奇招，因此叫停、罰球不斷，還有平手後的延長賽等，在緊張讀秒搶籃的輸贏之際，一兩分鐘甚至數秒的時限，可以拖延至半個鐘頭之長。

在多次空等那漫長的兩分鐘後，母親總算明白了，球癡的父親可以為看NBA球賽而廢寢忘食，在無可奈何之下，她只好遷就球賽而改變吃飯的時間。

如今又逢NBA季後賽如火如荼進行中，我在觀看球賽之際，更加深了對已逝多年的父母親的思念。尤其是在我為球隊加油時，會情不自禁地逐步移近電視機螢幕前，彷彿恨不得能進入球場助陣似的；如逢精采情節，也會忘形地自沙發上跳起來，又喊又叫地。事後自覺這不就是當年父親看球賽時，忘齡的表情及動作嗎？有所不同的是，如今我沒有母親在身邊叨念著。

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