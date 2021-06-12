千禧年時，我們終在美國 南方的伯明翰市買了新房，實現居者有其屋。父親興奮地在客廳裡踱步並觀賞四壁鏡框，總覺得少了些什麽。於是他找出筆墨和宣紙，揮筆錄寫杜甫絕句一首，為我們題壁助興，也為喬遷暖房。

「兩個黃鸝鳴翠柳，一行白鷺上青天。窗含西嶺千秋雪，門泊東吳萬里船。」儘管我們屋前並無碧波蕩漾的湖泊和張滿風帆的航船，但伯明翰市郊確有鳴聲啾啾的飛鳥和排成大字形的鴻雁，所以絕句描繪的場景對我家周遭環境還算貼切。父親飄逸灑脫的字幅被我們鑲嵌在鏡框裡，掛到牆上，頓感蓬蓽生輝，成為我們彌足珍貴的永恆紀念。

梅花香自苦寒來，父親舒展優美的毛筆字是他多年勤學苦練之果。父親本是財務會計，但他畢生酷愛書法 ，一得空就磨硯習字，數十年如一日。他一坐到書桌前揮毫就全神貫注，嘴巴還緊緊抿住，彷彿要花大力辦大事一般。

上海的冬天極冷，室內沒有暖氣，他只好寫一會兒就用嘴呵口熱氣再揮筆。夏天正好相反，那時誰家也沒有空調，他甚至會赤膊上陣地練字，還以王羲之洗筆形成「墨池」的典故自勉。

也許應了「近墨者黑」，我小時候喜歡看父親練字，還主動幫他磨墨，做他的書僮，對書法也漸生興趣。父親趁機教我一些練字秘訣，如磨墨時應順時針方向轉，捏筆要緊到別人無法把它抽出來，寫完字須用清水洗筆晾乾以保護筆毫。他所授密竅中最難實踐的怕是「懸肘」了，就是握筆的右肘必須懸空，不貼桌面，這樣下筆才能揮灑自如。我起初總覺得懸著肘不踏實，過了好長時間才慢慢適應並理解它的優點。

父親不光練毛筆字，也練鋼筆字。他珍藏了一本一九四九年出版的著名書法家白焦和散木合寫的「鋼筆字範」，裡面還夾著幾頁他自己臨摹書寫的娟秀鋼筆字。父親對白焦和散木讚不絕口，老是感嘆他們的字如行雲流水，賞心悅目，把他們當作楷模。

我也被父親慢慢感化，經常不斷地描摹這兩位名家的字範，至今覺得自己的幾個鋼筆字還算拿得出手，不至於被人說成像「蟹爬」。

一九九四年底，上海市文史館等單位聯合舉辦了書法春聯大賽，父親興致勃勃地撰寫了一幅作品寄去，事先沒有告訴我們任何人。後來二妹從上海向我們轉告喜訊，父親的作品從全球五百多參賽件中脫穎而出得獎。上海「新民晚報」報導了這一賽事，還專門提到「來自美國七十二歲的張學慎先生的作品榮膺三等獎」。

我們都為父親的成就高興，他自己也難抑欣喜之情，畢竟皇天不負有心人，長年苦練結碩果。每到過年時節，父親總會參加當地華人 組織的聯歡活動，到歡慶場館潑墨揮毫，為大家書寫春聯，替同胞送去祝福和歡樂。

父親於二○○七年仙逝，我趕去老人公寓整理遺物，首先看到的就是他書桌上擺放的筆墨紙硯等文房四寶，還有抽屜裡珍藏的名家字帖。其中有他收藏的近代著名書法家譚澤闓的對聯掛軸，聯前還寫明：「學慎仁兄法家正捥」，可見是父親特意求得之墨寶。我把所有這些物品都小心翼翼地保存起來，睹物思情，讓我可時時追憶父親當年教我練書習字的溫馨場面。