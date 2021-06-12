小時候我的願望有三個：第一是去圖書館 ，因為那裡有很多故事可以看。第二到報社當記者，每天可以寫呀寫。第三到巧克力工廠，可以吃很多果仁巧克力。一九六六年開始的災難十年，改變了幾代人的生活軌跡。我的愛好依然沿襲至今，但是記者肯定是做不成了。

想著做不成記者，就做個微信 群寫手也行。不過這幾年來我的忘性越來越大，常常提筆忘字，眼看著連寫手也做不成了。小學時，新華字典上的字我差不多都能記住，默寫也很快，現在則是常常忘字，連筆畫簡單的字也想不起來。

原來我很自信自己的手指記憶力。多年前沒有錄音機、打字機，辦公室開會總是我做紀錄。我也不懂速記，那時候聽別人說話好像不經過我的頭腦，就直接到達手指，快到話停字成，言到手到。

而今？前幾日想寫告罄兩字，只有大概的印象，就是想不起來罄這個字怎麼寫。後來憑手指的記憶力在紙上畫來畫去，寫成了一個磬字，看著不太順眼，但不知道錯在哪兒，兩天後才想起來是罄。

那天在外頭散步，看到繁花垂地、綠蔭蔽日，頭腦中幾次湧出林木葳蕤四字，覺得非常貼切那情那景。回去寫的時候，怎麽也想不起葳蕤兩字怎麼寫。又想用手指記憶力畫拉畫拉，半天也沒畫拉出來；又上百度 ，只知道是草字頭，只知道讀音也查不出來；直到臨睡前才忽然想起來。忘事忘到哭笑不得。正在幹了一半的事情，想不起來是在幹什麽？練琴練到第三十五，手感不錯，正在小小得意，覺得進展挺快，五分鐘後才發現昨天第三十五已經通過了，其實今天就可以進行三十六了。

一日讀報，在世界副刊上看到一則故事「忘事」，大笑不止，從頭笑到尾。這是一位署名荒田的多產女作者，和我們同齡。讀到她健忘的趣聞軼事，笑得我前仰後合。至於是哪些趣聞軼事？我現在使勁想也想不起來……，忘了！

學開車後買了一輛車。我對車是一無所知，銷售員舌燦蓮花，說什麼就是什麼。開回來以後，沒有停在車房，停在家門口的路邊上。第二天早上外出，看見門口有一輛很好看的車，車身整體呈流線型，通體銀白，瑩潤無瑕，淡淡閃著柔光，我很是喜歡。轉圈看了一遍，想我以後要換車就換這樣的車。等到看到車牌子，咦不對，這好像是我的車牌號呀？再定神一想，嗨，這不就是我自己昨天買的、自己開回家的那輛車嗎？

那天讀報紙，讀到一篇文章，切入點是我所關注的事，議論也到位，甚合我意，就是這個大標題起得太勉強。再讀一段，哎，怎麼這麼巧合，和我的思路完全一致？趕快一看，原來就是本人自己幾天前的投稿，只不過編輯把大標題給改了！