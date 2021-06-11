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一日果園

新真

我一直缺乏綠拇指，到底有多少棵果樹喪命在我手上，早已不可考，也因此，即使我一直覺得庭院裡有果樹，隨手摘，就有新鮮水果可嘗是件美好的事，但是只要一回頭掂掂自己的能耐，我向來只有羨慕別人，不會多做遐想。

這天在微信上看到有人要整理家裡的柳橙樹，邀請大家去她家撿柳橙，她已經花錢找人來採，大家只要往地上撿就行了。

這社區原是一大片果園，後來成為建地，建商在房舍之間盡力將果樹留下來，社區家家戶戶都有多棵果樹，這位柳橙樹的女主人家就有三十二棵。果樹在沙漠中需要大量水分灌溉，管理委員會說沒問題，盡量澆水，管委會負責這筆水費。只是啊，每個月要交的管理費高達三百元，我們都確信其中絕大部分是付給水公司。

女主人說，本來社區的管理委員會年年都會派人來幫忙摘柳橙，去年因為新冠肺炎，大家都避免與外人接觸，沒人管柳橙，任它自生自滅。柳橙沒摘，老鼠就來了，還跑到車庫、進到屋子裡，嚇得她花容失色，今年自費雇人來摘果實，希望能花錢了事，叫老鼠不要再來。

女主人每年都要設法將柳橙往外送，今年乾脆讓自家庭院變成一日果園，大開後（院）門，有興趣的人自己來取，她圖省時省事。我不認識對方，但是愛吃，一得知消息也跟著去撿柳丁。

上午十點半，我一到現場就發現自己來晚了，眼前有三、四組人員都攜家帶眷，各自忙著撿柳橙。之前有多少人馬已經滿載離去不得而知，地上只剩下乾癟或是帶青的果實，想撿取滿意的果實頗有難度。

聽說當天清晨六點就有人想去取柳橙，嚇壞了屋主；有人一來就帶走七、八箱橙子。不過我要離開時又來了另一組人。這「一日果園」熱鬧得很。

我邊撿邊想，我這樣也算是嘗到樹頭鮮了，不會種果樹也沒關係了。

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