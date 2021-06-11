去年新冠病毒橫掃全球。女兒自去年三月遷回家中網上辦公之後，幾乎沒出過門，車水馬龍的曼哈頓 、商鋪林立的唐人街、清新開闊的大自然都成了奢侈的嚮往，遺失在無奈的夢境中。她不只一次祈求著新冠疫苗 快點誕生，令她早日能回復正常的生活。因為長久困於屋內，人犯焦慮，近於崩潰，故發恨表示，只要疫苗一旦面世，「身先士卒」去接種。

疫苗終於面世了，由於是新研製的項目，故在抵抗病毒的同時也存在一些風險。部分市民接種之後，會產生不良反應，甚至出現死亡個案，很多性能仍在試驗階段，政府推行過程也不是信心滿滿，首批接種的人群有點像白老鼠。

面對此局面，女兒猶豫不決。從小到大她都是那種謹小慎微之人，之前雖然雄心勃勃期盼疫苗面世，信誓旦旦表示去捧場，而當疫苗免費讓市民接種時，又缺了「誓要去入刀山」的氣概。

朋友都慫恿她去打針，她就是遲疑不定。疫苗引起不良反應的個案只是極個別，但女兒就是有顧慮，她身邊的朋友接二連三去打針了，她卻還在觀察人家是否長了三個頭六隻手，一直拖到四月。

在家實在悶得慌，打針一事刻不容緩，我身邊接種的親朋好友日益增多，個個都正常得很。女兒下定決心要去打針了，她先上網搜索美國 政府批准使用的三款疫苗的特點，查核它們的安全性，最後圈定自己要接種的疫苗，網上預約，自若地打了第一針。

第一針的後續無甚特別，女兒手臂除了有點紅腫痠痛外，其餘行動如常，一切安好。女兒滿懷信心，準備在預定時間接種第二針。打之前，她又病態上身到處搜索第二針的接種情況，網上身邊的案例都不放過，得出的結論是大多數上年紀的人無不良反應，如我的朋友親戚，而年輕人一般會有發燒頭痛等症狀，當然也有例外。

前兩天， 女兒和朋友一同去打第二針，打完後還去逛商場唱K，盡興而歸。我見她精神的樣子，還暗自慶幸好運之神終於降臨在她身上。誰知入夜，女兒開始發燒，第二天高燒不退，伴隨著頭痛手痛，全身乏力，總之第二針會出現的不良反應，全中！

女兒全天神情恍惚，雙目無神，全無胃口，儼然重症病人一個，跟老闆請了假，就這樣整日躺在床上，喝水吃藥。半夜出了一身汗，衣服盡濕，高燒漸退。

隔天起床見她神色好了許多，問她感覺，她說無他症狀，只有頭痛，過兩天已一切回復正常。女兒回想打完針當晚難受的程度，覺得重症病人亦不過如此，幸好都過去了，熬過了眼前的辛苦，出門觸摸外邊的世界，指日可待，不再是虛幻。

疫苗是有時效性的，大家都知道它不保永久，然賴之可得眼前的把握，日後如何誰也不能妄斷，且把眼下的苟且，活成詩歌便可。