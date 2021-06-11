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1張圖看疫情：全美53.4%成人 完全接種疫苗

台本土確診增286例、24死 新北120例最多

病毒無情人有義

蘇萍

一個周二的下午五點鐘，像往常一樣，我和老伴戴上口罩，興沖沖地走出公寓，沿公寓所在街區的便道快步行走幾圈。這是新冠疫情爆發居家防疫以來，我們為保持健康而堅持的一項運動。回來之後，我急忙洗澡做飯。

突然，劇烈的腹痛讓我瞬間大汗淋漓，解便的過程中心跳異常，幾乎倒地。恭桶裡鮮血一片，汗水順著腦門滴答滴答往下掉，抱著僥倖心理，我想熬到第二天早上去醫院，以免麻煩別人。

沒成想直到晚上十點多，症狀一點沒減輕，十幾次衝進廁所便血，每次汗如雨下，心裡難受得無以復加，我實在堅持不住了，只好拉了衛生間裡的緊急求助聯絡線，公寓值夜班的謝先生接到電話立刻撥打了九一一。

也就只有十分鐘的時間，急救中心的擔架已推到我床邊，幾位營救人員一路小跑把我送到停在大門口的救護車。救護車急速向急救中心駛去，沿途他們一直關注著我的血壓和心跳，非常細心專業。那一刻我流淚了，不是為自己，而是被他們感動。

雖是疫情嚴重時期，每日疫情簡報上的數據令人驚悚，但急救中心依舊是那麼井然有序，大廳裡醫護工作站的每個人都在安靜地忙碌著。看不見病人的影子，每間急診室裡只有一個病人和醫護人員。

進入急診室後，護士們立刻為我忙起來，輸液、採血樣、測血壓。我的兩個胳膊不是插著針頭，就是綁著儀器探頭，隨時監視和記錄我的脈搏、心跳、血壓和呼吸。期間還做了新冠病毒檢測，每個送進急救中心的病人都要檢測，以防潛在的病毒在急救中心傳播。結果出來之前醫護都嚴格按防疫要求做，除了防護服和口罩外，還戴透明的面罩。

年輕的醫生湊到我面前微笑地表示歉意，覺得這樣全副武裝不夠禮貌似的。我理解他是為了讓我不要緊張，而開個玩笑。我很感動，卻又不知該如何表達，後悔沒好好學英語。待他再次出現在我面前時，我突然造了一個句子，結結巴巴地對他說：「您比不戴面罩更有紳士風度。」他笑得好開心。我想，也許是高興，也可能是因為我造的句子不合常規。

一整夜，醫生護士都在為我忙碌，為查找病因，還送我去做了超音波和CT檢查。而我一會兒肚子痛便血，一會惡心想嘔吐，不得不叫護士一次次幫我去掉手臂上的束縛去衛生間，他們是那麼耐心並面帶微笑地幫助我。直到第二天上午，每隔一小時我都不得不麻煩他們一次。

我一直無法入睡，老伴也一整夜沒闔眼。早上兒子來換班讓他父親回家休息，醫生也有了診斷結果：基本排除結腸癌，確診為急性結腸炎，通知我服藥後轉到急救中心的住院部觀察一天。我想回家服藥治療，而醫生不放心，他要看到我能吃點東西又不吐，而且其他指標沒什麼大問題後，才能放心讓我回家。

一切如醫生所料，回家後服了兩天抗生素，腹痛和便血明顯減輕，第五天症狀全無，第六天早上我照醫囑服了最後一顆抗生素。

俗話說，病來如山倒，病去如抽絲，但我這七十多歲的老婦失了那麼多血，還能恢復得如此快，要感謝史丹福急救中心的醫生和護士們，感謝救護車上的全體人員。在與疾病抗爭的過程中，我遇到的每個人都給予我難忘的愛心和耐心，在這新冠病毒肆虐的歲月裡，讓我感到溫暖，給我信心和力量。

我還想告訴老年朋友，千萬不要忽視便秘和便血，不及時治療非常容易引起腦意外和心血管意外。願每個人健康快樂。

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