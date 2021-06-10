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寫對聯的往事

賀錫翔

對聯是漢語迥異於其他外文的一大特色，也是國人雅俗共賞的文學奇葩。在下自幼喜歡舞文弄墨，上小學五年級時即有習作被選入「上海市小學生作文選」，但練習寫對聯卻是很晚的事。深知若能寫出一對佳聯，需要較高的漢語功底和格律知識，所以不時苦心自習，也偶有成果。來美以後仍偷閒製聯，樂此不疲。

十多年前，紐約僑界為一位一○二歲高齡華婦慶壽，向全美徵集壽聯。當時我被這位八十三歲創業並經商成功老人的人生經歷所感動，就想投稿應徵，以表敬意。但一想到紐約向來藏龍臥虎，華人圈定有不少製聯高手，我下筆時就稍稍氣短。

不過最終還是鼓起勇氣，絞盡腦汁，並借用古代的嵌名入聯傳統，把老壽星的尊姓大名巧妙嵌入一副四十六字的長聯。應徵壽聯寄出大約一個月後，就收到舉辦者回郵，說我的投稿已被初選入圍；又過了約一個月，正式通知我的壽聯已被專家組評為第一名！

當時我既喜出望外，又感慨萬千：平生作文無數，但寫壽聯卻是大姑娘上轎頭一回，不料一投即中，一舉奪冠，可見平時練筆確有好處，屆時可以功到渠成。

自此，我寫對聯興趣更濃，也經常習作格律詩，抒寫美國生活的點點滴滴，因為格律詩要求的對仗，正是對聯的精髓。親友們得知我寫壽聯得獎之事，便在有需要時，從上海來電郵或微信，請我為他們寫對聯。我當仁不讓，一概答應。

我妹妹當年從上海去內蒙古插隊多年，返滬後一直與她的「插兄插妹」（即上海籍戰友）保持聯繫，或聚餐敘舊，或飆歌同樂。某年，內蒙古有關單位向上海籍知青徵集書畫對聯等，說要編書出版。妹妹微信求我幫忙，說她上海幾十個戰友想寫幅對聯應徵，但苦於文化水平有限，請我代勞，創作一幅表現上海籍知青在內蒙生活情懷的書法對聯。

我答應後立即動腦，因為我也曾在上海崇明島戰天鬥地多年，與這幫知青經歷相似，所以很快完稿，又揮毫寫在一張白色有光紙上，再從美國寄往內蒙。後來我的這副行書對聯被收入書畫集，雖然對聯落款是以我妹妹為首的一大批上海知青的姓名，但我毫不介意，甘當「無名英雄」，不求名利，助人為樂，正是答應代勞的初衷。

我在上海的一個連襟，因他母親去世而請我寫幅輓聯，說要掛在追悼會場裡。他母親我也熟識，是某區領導幹部，為人豪爽，且廉潔奉公。待我微信寄去輓聯不久後，連襟回信說寫得真好，十分感謝，但個別文字被有關方面修改了（因他母親級別較高，須更高級別的人物對輓聯內容從政治上把關）。一打聽，原來我寫的是「懿範清德」，被改成「奮鬥終身」，孰雅孰俗，一目了然，但我也不在乎，就當是投稿，編輯總有修改權。所幸只改換四字，而輓聯的其餘十八字看來無懈可擊，這就夠了。我再次隔洋送聯，助人為樂，心裡非常滿足。

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