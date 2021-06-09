美國 汽油價錢便宜是不爭的事實。當年還在加拿大 生活時，經常看到住在兩國邊界的加拿大人選擇到美國加油。曾經百思不得其解，加拿大不是盛產石油嗎？後被告知因為大的煉油廠都在美國。等真正到美國生活時，也的確發現美國人在汽油上有財大氣粗之勢，小的城市很多人家裡都有一輛大卡車，和加拿大人養一輛廂車就說是喝油，真真不可同日而語。

我因此從來不去關心美國汽油價格，感覺起起落落都貴不到哪裡去，更不會想到美國也會有油荒的時候。

前些天在網上看到消息，說美東油管遭到駭客襲擊，總統拜登宣布緊急狀態時，還以為不過又是有些媒體為奪人關注，而故意地虛張聲勢。可是第二天陸續收到信息，加油站不是排滿長隊就是沒有油加，民眾恐慌爭搶，有的居然還大打出手，那景象好像回到新冠疫情 初期，一窩蜂搶廁紙的時候。

約好的剪草工人告訴我不過來了，嚇得我趕緊跑去查自己周圍油站情況，確定也是無望加油後，再去看車裡還有多少油。盤算了一下，排除一切活動可以堅持到周末，還沒有補充的話，下周就沒辦法送孩子們上學了。我告誡孩子們要有心理準備，如果油荒持續，那他們就有可能走路上學，或者恢復網課。他們像看星空來物一般看著我，好像我在說天方夜譚。

看著孩子們不可思議的表情，我不禁感慨萬千，現代人的生活真是脆弱。以前很引以為傲，我們生活在高科技時代，各種便利和發展日新月異，可是這些輝煌的後面，一點風吹草動就不復從前。

記得二○○三年北美大停電，地鐵停運，很多人被迫步行幾個小時才到家，用電的爐子都無法使用，高層公寓同時停水，不僅僅經濟損失巨大，民眾的生活大受影響，叫苦不迭。

但在幾十年前，停電停水對我們來說是小事情，大家都習以為常。為什麼高速發展後的今天，一切似乎還更容易毀壞？有網友說如今事事依賴高科技，將以前的手工操作全盤抛棄，這樣的事情發生應該警醒世人，重新考慮和安排突發事件的備案管理？那些高科技的東西我不懂，不過我倒是發現，原來油也如時間一般，像海綿裡的水，擠擠就出來了；車裡空調可以關掉開車窗，等待的時間車也可以熄火，這樣更環保，只是汽油充足時我們都選擇方便和舒適。

還有社交活動可以進一步刪減，以前覺得因為疫情我們擔心得無處可去，而若是沒有汽油的話，這種患得患失的選擇都不復存在，生活因此更加簡單。

周末出門時，油荒似乎已經成了過去式，人們的生活恢復到之前的秩序。我卻依然在想，那些鬧油荒時的感悟和省油招數，是否繼續執行？