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耄耋老媽學微信

周梅

老媽今年八十九歲了，去年她學會了微信，這是一件誰也想不到的事。老媽這輩有姊弟四人，他們最小的已過了古稀之年，其餘三人均為耄耋之年，且分散在北京、三亞等地。隨著年齡增長，他們聚少離多。此前老媽和他們的聯繫方式只有電話。

十幾年前打長途電話費用還是很高的，老媽常常捨不得打。後來隨著電信業資費下調，我給母親搞了一個每月一千分鐘套餐的資費，讓她盡情地聊。

前幾年，我有了微信，於是加了我遠在天涯海角的舅舅和姨們，每次到母親家我都打開微信，讓她和兄弟姊妹們視頻聊天。當老媽第一次在屏幕上見到多年未曾謀面的弟弟時，竟然老淚縱橫。記憶中的弟弟還是意氣風發，可如今，八十歲的弟弟也是老態龍鐘，滿頭白髮。那時老媽剛剛做完了白內障手術，她對著手機屏幕說：「你的眉眼我都看得清清楚楚，你也老了！」那次放下手機，她對我說：「我要是自己也會微信多好，想多會兒和他們聯繫就多會兒和他們聯繫。」

我也曾萌生教老媽微信，可每次想想就又打退堂鼓。一是老媽已經八十八歲高齡了，記憶力減退；二是三十年前曾做過開顱手術，大腦受過傷害；三是她連發短信的基礎都沒有，怎麼能學會微信？這件事就放下了。

那天我又去老媽家，老媽說：「百聞不如一見，我在手機上看到親人比在電話裡親切多了。只要你耐心教，我就認真學，我就不信學不會！」於是我便開始教，一遍又一遍，她像個小學生一樣，拿一個小本認真做紀錄，反覆練習。

我在另一個房間裡喚她，練習接打。我把她的弟弟妹妹還有其他家人都加到她的微信裡，告訴她想和誰說話就點誰的頭像。她從早到晚抱著手機擺弄，家裡只要來了人，她都抓住契，問人家微信的問題。日積月累，由生疏到熟悉。

接下來還有一個問題她不能解決，就是她不會打字，既不會漢語拼音也不會手寫輸入。可她還想和別人交流，聰明的她學會了照相、發照片，她舉一反三，先在紙上手寫，再拍成照片，發到小窗、群裡，這樣不會打字也能和別人交流了。

我們家建了一個微信群，二十多人，老媽的加入給我們注入了活力。她常常在群裡叮囑我們明天天涼，多穿衣服，讓我們時時感到母親的溫暖。今年春節，我們的群裡熱鬧非凡，來自海口的、北京的、洛杉磯的、舊金山的孫輩們紛紛透過視頻給老太太拜年。

老媽能在八十八歲高齡學會微信，令孫輩及親朋好友們讚嘆不已。微信拓展了老媽的生活視野，使她的生活增添新的情趣，讓萬水千山變成近在咫尺，讓萬縷思念變得一點即通，讓瞬息萬變的世界一一展現在自己面前。微信打開了老媽的另一片天地，賦予她生活的五彩斑斕！

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