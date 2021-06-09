新冠病毒迫使人們改變常態生活，我家變化最大的是六歲的孫兒在「居家避疫 」中「避」成了小胖子。

去年三月中旬，孫兒升入大班幼兒園僅三天，迫於新冠病毒的擴散，加州 政府發布了居家避疫令。幼兒園關門歇業，孫兒回家休養，我和妻子看護陪伴照料到秋季，孫兒上學了，但只是開學第一天到學校報到，領回一台電腦後，便在家裡上網課了。即是從這時起，嘴饞的孫兒更為鍾情吃喝了，幾乎每個短暫的課間休息都向家人討要水果、飲料及小食品，而且主食飯量不斷增大，間隔時間逐漸縮短。一天下來，吃餐飯五、六次之多，小嘴幾乎一天到晚不著閒，結果像吹氣球似的，幾個月之後，孫兒的臉蛋、小肚皮及小屁股相繼鼓起來。

他的父母開始勸告限制孫兒飲食，並為其購買了小蹦極、小自行車及球類等運動器具，引導他在室內或宅院運動鍛鍊；我和妻子更是投其所好，每天午後拉著孫兒戴上口罩 ，騎上大小自行車，奔往附近小公園兜風及玩樂，且每次都在兩小時左右。不料，啟程前剛消滅一個漢堡的孫兒，返回一進家門又叫嚷餓了，接著狼吞虎嚥吃下滿滿一小碗菜飯，隨即又討要水果飲料。最終，孫兒個頭正常生長，但小身板又見增胖變粗。

一日，我們三人騎車到圖書館公園玩樂，孫兒結識一個同齡小朋友。兩個小人興趣盎然玩樂時，我們與其母親嘮家常，得知她兒子比我孫兒大兩個月，但我孫兒體重卻比她兒子多二十磅！

我和妻子將此事告訴兒子和兒媳，兩人一起現出愁苦和無奈：「怎麼辦啊！他一天到晚吵吵渴餓，不給他吃喝，他就哭鬧不止，總不能讓他渴著餓著呀！」稍傾，兩人舒展開眉頭：「學校已經發下通知了，春假以後，有限制地讓學生到校上課。到那時他的飲食就會受到限制，而且隨著日常活動和運動量增大，他就不會繼續發胖了。」聞聽此言，我們幾位大人露出一絲笑意，跟著期盼起春假。四月五日，孫兒進校上學了，雖然每周只有四天到校，且時間均是午後兩個小時，學習內容主要是繪畫和室外運動。從此以後，上午在家上網課的孫兒，午後有了近距離與老師同學相會學習玩樂的機會，因而欣喜異常。

我們幾個大人再度升騰新的憧憬和希翼：時下，接種新冠疫苗人群正在擴大和普及，孫兒求學的跆拳道、游泳場館也開門迎客了。伴著小人的學習、飲食、運動齊頭並進，相信孫兒的小身板也會很快返還先前小帥哥的結實、健碩與標緻。