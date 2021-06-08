在我六、七歲左右，一天父親騎上腳踏車載我出門，我在後座坐穏後，父親一路踩著腳踏板前行。突然間，我感覺到一陣巨痛來自我右腳後跟，頓時車身失去了平衡，父親立即停下車，見我的腳受了傷，趕緊找三輪車將我送到附近的醫院。

我只記得當時極度疼痛，後來才知道，是我不當心將腳跟頂向轉動的車輪，瞬時被輻條夾住了，自然是血肉模糊一片。那次的意外在我腳後跟留下一塊永久疤痕。

從那時起，我見了腳踏車就心有餘悸。一直到十三歲那年上了初中，學校在郊外的半山上，上下學單程步行需時一個鐘頭，當時也沒有公車可達，唯一的交通工具除了雙腳外，便是腳踏車了。

學校路途雖遠，但無論如何我都寧可走路上學。學校的大門外是一段又長又陡的斜坡，每到放學時刻，見同學們一個接著一個騎著單車從我身旁呼嘯而過，直驅長坡而下，好愜意又神氣。羨慕之餘，我決定開始學習騎腳踏車。

想不到我學會了、又騎順了，方才覺得實在沒有什麼好害怕的。從此以後，我每天欣然地騎著腳踏車上下學，好不威風！初三那年，父親買了一輛跑車型的綠色腳踏車作為我榮獲模範生的獎勵。在欣喜若狂之下，我迫不及待地踩著輕盈的跑車大街小巷四處穿梭，直到晚飯時分，在肌腸轆轆下，才騎著嶄新的鐡馬回家。

到家後我未加思索，便將車停放在家門邊的台階上，那是我們家平日停放腳踏車的平台。等我飯後去看時，它已不翼而飛，無影無蹤了。我難過得深深自責沒有將它停放進門內，那醒目亮麗又輕巧的跑車，自然是最容易被順手牽羊的目標。我懊惱不已，但無可奈何，我只有再回頭騎原來那輛笨重的舊腳踏車了。

從上高中到大學畢業，那期間我再也沒有需要用到腳踏車的機緣。一直到在國外有了家以後，我眼看著兩個孩子從稚齡起，小腳緩緩地踩著三輪玩具腳踏車起步，逐漸成長到熟練駕馭著越野單車，跑得如飛一般的風馳電掣，常是看得老媽心驚膽跳的。

十五年前，我們一家到加拿大 惠斯勒旅遊，住在湖邊旅館 。有一天的活動是在蜿蜒曲折又起伏不平的環湖走道上騎腳踏車，在孩子們的慫恿下，我躍躍欲試，於是鼓起了勇氣，與他們一同騎車上路。

由於多年未曾騎車，難免感到緊張不安。上車不到十分鐘，就因我的車輪撞到了石頭，而導致腳踏板強力反彈，猛地回擊我的右前膝脛骨，真是痛徹心腑而苦不堪言。為了不掃大家的興致，我強忍著痛，告訴家人沒什麼大礙，緩緩地推動著車，跛行回到旅館。

那是我最後一次的騎腳踏車經驗。當晚家人驚見我脛骨一大片的紫青色，方知瘀傷不輕。那一天我鄭重地向大家宣布，從此與腳踏車斷絕關係。

之後任何騎腳踏車的邀約或作為健身 運動的建議，我都毫不遲疑地一概謝絕。我很淸楚自己與腳踏車的緣分，在很久以前就已經結束了！