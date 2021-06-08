幾周前，在朋友們的幫助下，我家門前的杜鵑花被修剪得整整齊齊。這幾日，杜鵑花漸漸盛開出紅的、粉的、白的花朵，爭奇鬥豔，美不勝收。回想起這兩年裡和杜鵑花的相識、相殺和相愛的過程，又讓我忍俊不禁。

我和我家的杜鵑花邂逅在兩年前的七月。彼時杜鵑花早就謝了，取而代之的是一大片鬱鬱蔥蔥的葉子，因此有眼不識泰山的我，誤以為它是日本冬青。

搬家的第一天，一位鄰居猶太 老太太在一番歡迎詞之後，委婉地指著這排「冬青」跟我說：「前任屋主很厲害，擁有綠手指。只是感覺它們長太好了，有些擋路。」我看著這排高到長得比我還高的「冬青」，深有同感，於是乎，拍板承諾一定會把它們剪短的。

我很快找了一家公司來處理這些「冬青」。在約定的那天，我把監督修剪事宜全權交給我父母後，就高高興興地上班去了。到了晚上回家的時候，我卻瞬間被映入眼簾的一幕驚呆了！只見這排「冬青」全被攔腰砍了一大半，靠路邊的那面還有些葉子，但中間開始露出禿禿的主枝幹，長短還有略些參差不齊，一副癩頭和尚即視感。

爸爸見我臉色大變，連忙解釋：「是根據你想要的高度剪的。它們真的很難剪，公司的人為此弄壞了一把電鋸。」我只能含淚接受了這個現實，只好寄希望於時間了，來年它們應該會長回來的吧？

過一段時間，我終於有空帶著小禮物去睦鄰親友。我一路上提心吊膽地怕鄰居們譴責我把冬青修剪成這麼有礙社區形象的醜樣子。不過新鄰居們看起來都很親切，隻字未提「冬青」的事情。

猶太老太太因為住得最遠，是我最後登門拜訪的那位。在一番寒暄後，老太太突然話鋒一轉：「你是找哪家公司幫你修剪樹枝的呀？」我以為她這是要興師問罪的前奏，正要解釋之際，老太太繼續道：「可以把他們介紹給我嗎？我覺得他們剪得真乾淨俐落！剛好我家小花園也需要修剪。」我一時間傻眼了，果然還是各花入各眼。

錯將杜鵑花當成冬青這個美麗的誤會，是在來年春天解開的。當禿枝上長出第一批明顯比正常冬青花要大很多的花苞時，我還忍不住感嘆真是術業有專攻，聽說前任屋主是一位營養學博士。但當我看到第一朵花綻放出來的時候，我不能再自欺欺人了：這分明就是杜鵑花呀！

只是我還是有些疑惑，這與我記憶中的杜鵑花的葉子不一樣。在我的外婆家，每年到清明節附近，漫山遍野會開出一簇一簇的映山紅（野杜鵑花），但是它們的葉子比我家門口的要大很多，而且正反葉面都是毛茸茸的。在經過強大的谷歌 搜索之後，才疏學淺的我才知道，原來杜鵑花居然有那麼多不同形態的品種。

正當我沉浸在杜鵑花終於變得煥然一新的喜悅中時，因為疫情 已經快一年多沒見面的鄰居猶太老太太剛好路過我家門口。她驚訝地望著這片杜鵑花，由衷地稱讚它們開得真美呀！我對著她點頭微笑致意：「謝謝！是的，真的很美！」陽光下，杜鵑花開笑春風。