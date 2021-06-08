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豆苗的紙板房

東方應非

「上周末種的豇豆已經長出來了」，我剛進家門，就見內子興沖沖地過來告訴我。「不過」，她的話鋒一轉，「有兩棵苗的根被鳥兒或松鼠咬斷了」。說到這裡，內子的聲調明顯低沉下來。

聽了內子的話，我一則以喜，一則以憂。喜的是豇豆種子果真有著旺盛的生命力，才種了三天就破土而出；憂的是如果我們不對剛長出的豆苗加以保護，勢必將有更多嫩苗被動物們毀掉。看來，我也只有再度不辭勞苦，為豆苗們搭建紙板房了。

去年我們種豇豆時曾經遇見過類似的問題。可能是因為剛出土的豆苗呈一厘米長短的橢圓形，白色的主色調中帶著些許嫩黃，從遠處望去，活像一個個鑽出土中覓食的蟲子，所以從上空飛過的鳥兒或者在附近逡巡的松鼠就想將其作為盤中餐，及至咬了一口後，這些動物才發覺受了騙，棄之而去，給我們留下了斷了根的豆苗。

記得當時內子和我討論過幾個方案，包括在壟間立一個假的玩具老鷹，或在豆苗上蓋一張漁網等等，但思前想後，後來還是給豆苗們搭建了紙板房，這不但無需額外花費，而且收效甚佳。

於是，在陰沉的天空下，在略帶涼意的微風裡，我開始為豆苗們搭建紙板房。我揮動剪刀，將紙箱子的四面蓋子剪下來，然後用小鏟子在豆苗的四周挖出一個深一寸左右的長方形溝，把四個紙板依次插進溝內，再用土加固。就這樣，一個長方形的紙板房就完成了。確切地說，是沒有頂的紙板房，因為一旦加了頂，豆苗生長所需要的陽光和雨水就會大打折扣。

前一天才下過雨，因此土質濕潤鬆軟，我用鏟子挖溝時十分輕鬆，全無幾天前種豇豆時翻土遇到的乾燥阻力。這期間，小兒也出來幫忙運紙箱、剪紙板，加快了搭建紙板房的速度。

一個小時左右，我們在壟間就立起了十幾個長方形的紙板房，它們為剛出土的嫩豆苗擋住了漸漸颳大的風，也必將鳥兒和松鼠擋在外面。一瞬間，我的眼前，已經幻現出豇豆秧爬滿一人多高的木架子，尺餘長的豇豆角在綠葉間隨風搖盪的場景。這是去年的鮮活記憶，也將是幾個月後再現的畫面。

俗話有云，一分耕耘，一分收穫。如果我們種下豇豆種子後從此不聞不問，任其自生自滅，勢必將難以及時飽食到可口沁心的豆角；換言之，在很大程度上，持續的呵護過程更為重要。小事如種豆角尚且如此，大事如成就事業或養子成龍等，又何嘗不是這樣呢？

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