吉娜是本地小有名氣的畫家，我是在一家藝術俱樂部認識她的。她作畫多年，創作靈感源源不斷，每個月都有作品在畫廊出售。疫情期間，她依然去畫廊懸掛展品或領取支票，雖然戴了口罩 ，但有時候跟人交談太興奮，不僅忘記保持社交距離，還來幾個擁抱，於是不幸感染上了新冠病毒。

今年三月初，她在網上會議告訴俱樂部朋友，她病後在家休息了兩周，體力就恢複了，生活和工作都沒有問題，但是嗅覺顛倒了，從前最喜歡的漢堡，酥脆香濃，如今吃起來像發臭的雞肉；而披薩呢？像腐爛的生菜和爛魚攪拌在一起的味道。生活黯然無光，人生還有什麽樂趣？眾人都為她哀嘆，要知道，她從前是個美食 家，美酒、龍蝦、牛排、冰淇淋……，盡享人間美味，擁抱繽紛生活。

會上一個朋友說，她的姊姊也是因為新冠後遺症，嗅覺不正常了，從前喜歡的花生醬巧克力，現在吃起來像又乾又硬的石塊；明明是新鮮的龍蝦湯，到了嘴裡有一股發霉的味道。沒有一種美食能跟她建立好感，她一下減了二十多磅。

吉娜說，這個時候別減肥，否則會被病魔打癱在地，我們要努力而謹慎地活過二○二一。雖然食物難嚥，但吉娜聽醫生的話，每天飲食多樣，保證充足合理的營養供應，蔬菜水果也盡量多吃。

吉娜天性樂觀，希望親友不必為她擔憂，她得的不過是「嗅覺顛倒（parosmia）」 ，沒有「嗅覺消失（anosmia）」嚴重。

吉娜的一個朋友在參加了派對幾天後，失去了嗅覺，檢查出來是陽性，但身體沒有其他症狀。有天她在廚房燒菜，忘了關火，一個人在房間專心工作，居然沒有聞到燒焦的味道！廚房濃煙四起，火光燃到了過道，她在慌忙中抱起小狗，從窗外跳了出去。吉娜說，幸好朋友住平房，如果住高層公寓樓，後果不堪設想。

春暖花開的時候，吉娜和朋友加入了一個味覺恢復小組 （Smell Training Group），小組每周一節課，在室外舉行，老師和學生都戴了口罩和防護面罩。在專業人士的指導下，吉娜可以慢慢分辨出薄荷和檸檬的味道，雖然淡淡的，但沒有曾經詭異的味道。

轉眼之間，夏天來了，吉娜說，她能感受到青草和樹葉的氣息，還有剛開的玫瑰花香。這個時候，身邊的朋友大都完成了兩針疫苗 的注射。

美國人天性奔放，熱愛自由，好多人得過新冠，現在又打了疫苗，出門更是毫無顧忌，似乎全民免疫的時代就要來了。其實病毒依然猖狂，那些變異的病毒正在攻擊印度。如今全球一體，一方不安，地球也不可能回歸正常，就算打了疫苗，我們也要謹慎活過二○二一。