歧視 不知從何而起？有人說只要有兩個人，當中便會有歧視。

記得我在紐約念大學的時候，室友是一位黑女孩，長得還蠻可愛的，所以進進出出來找她的黑男生也不少。我們住的大學宿舍，一共有六位女孩分在三個臥室，其他房間的都是白人。

有一回我室友不在，有位男士來找她，等到她回來，我們告訴她曾經有人外找，沒想到她竟回答：「那個男生黑不黑？」當場我和其他室友都傻住了，其中一位白女孩嘟噥著說：「他們不都是黑的嗎？」我的室友回答卻是：「不是的！我母親說我是巧克力色，不應該和比我顏色更暗的人出去。」這可是讓我們大大上了一課。

我住的社區內有一對日本老夫婦，有一天告訴我，他們早期居住在此地的時候，亞裔人士非常少。市內有公共游泳 池是供此地的居民使用，但是所有的東方人只能在每個星期五下午游泳池換水之前才能夠下水游泳。我當時聽了晴天霹靂，沒想到當時的亞裔被公開歧視得如此嚴重！

平日我參加一個華人 自行車隊，每個星期六大夥出去騎行。有一回騎到一個公園，美景極佳，大家也想歇會兒，於是聚集在一起拍一張團體照。遠處來了一位白人女性牽著一隻狗，遠遠地就大罵我們，要我們滾開。

當時大家專心拍照都沒說什麼，過了幾秒鐘照片拍好了，我便問她：「你還距離我們幾十呎，我們是擋了你的道嗎？」她說：「這裡不歡迎你們，你們趕快走！」我回應她：「公園是大家的，我們為什麼要走？我們付的稅不比你少！」

當時其他的騎士覺得待在那裡看著我們吵也沒有意思，一個個繼續開始往前騎行。在我離開之前，我告訴她：「這個公園是不能遛狗的，難道妳不知道嗎？」沒想到她惱羞成怒，竟然放狗咬我。

那條狗急速地跑來，當時我已經上了自行車，再下車也來不及。我回頭看著牠衝上來，我也將一隻腳提了起來，預備狗衝上來的那一剎那就往牠鼻子踹下去！那個女人可能看到我的動作，吹了聲哨子，狗就緊急剎車跑回她的身邊。我和她相互謾罵了幾句，我也就騎車離開了那個公園。

事後把這件事告訴了朋友，朋友說我可以告她，也可以叫警察。可是當時的情況說時遲那時快，其他騎士都已經先行離開了，我是最後一位，我會不會算是沒有證人？而且萬一沒有咬到我，而是我踢到了她的狗，反而會被她反咬一口，說我虐待動物。

這麼多的不知道，但是最大的不知道，仍然是為什麼我們不能夠在那個公園拍照？為什麼這麼不歡迎我們？美國是一個充滿移民的國家，每一位移民都是帶著夢想而來，為何早來的就可以污辱後來的？為何華人處處被人騎在頭上，甚至老人家都不放過？

先人跨海來此建立家園，被趕、被殺、被刮、被強暴，甚至於連居住的房子都被燒毀。一百多年後的今天，我們已經不再是藍領階級的華人，而是一批最優秀的模範移民，在美國也是有極為強大的貢獻。

從修鐵路一直到現在的高科技影響，為何還是要被如此欺負？華人是不是不要再做低頭族？是否應該大聲疾呼，抬頭挺胸為自己的福祉奮鬥、爭取利益！一代接著一代，歧視是否永無止息？堅強起來，為著我們後世子孫的命運著想。