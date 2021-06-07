我和先生結婚近四十年，自從有了孩子以後，為生計匆匆起，遲遲歸，忙得像陀螺，纏綿的情話慢慢剩下叮囑吃飯、寒時加衣。

新冠肺炎疫情 一來，改變了我們的生活。政府的限聚令讓我們在快節奏中暫停腳步，擁有一份閒情，得以讓思緒倒流，追溯那逝去的青春歲月，開啟了疫下「黃昏戀」。

一年多的宅家生活難免有外出的時候，我們的黃昏戀由此衍生出別樣戰友情。我們視疫情如同敵情，天天關心電視的敵情報告，一起了解分析敵情。

清早超市開門時，因經過員工消毒和一夜的空氣流動，敵陣僅剩散兵游勇，易對付較安全，於是早起爭取第一批進入購物。捨棄出雙入對，彼此爭上陣，如同上戰場：口罩 、面罩、頭罩、消毒液，全副武裝儼然防化兵；再三叮囑路上要左顧右盼，提防短兵相接；凱旋歸來迎接的是噴灑消毒液，如同開香檳。

我和先生畢業於不同學校，從事不同職業，為養家餬口很少靜下心來學習。新冠疫情一來，再給我們的黃昏戀注入了同窗情，彷若重返學生時代。我們把螢屏當老師，滑鼠是教鞭，居室成課堂，開始Zoom的線上課程：

一是衛生健康課程。我們和全民一道同上「新冠肺炎防疫指南」課程，做到非必要勿外出、戴口罩、勤洗手、保持社交距離；克服高鹽高糖高脂、久坐不動、熬夜玩手機、歸家不洗手、生熟混放等行為習慣，做到疫情期間不添病。

二是烹飪課程。民以食為天，宅家的日子讓我們有足夠的時間滿足味蕾的需要。我們參加線上烹飪課程，按視頻指引做飯炒菜。我倆特愛糕點，按網上指引操作，怎麼就如此鹹？原來把鹽當糖擱了，苦不堪言；有時把麵粉錯當米粉，蒸出個四不像。我倆經過反覆切磋，終於蒸出個性化的糕點，增添了生活樂趣，成就感滿滿。

三是運動課程。由於疫情，公共場所都實施封閉式管理，宅家成為主旋律。為此，我們以桌椅床鋪為運動器材，對著螢幕跟著教練做定位操，收腹、抬腿、下蹲、伸展，如同當年的體育課，實現把運動邊界從戶外到家中的物理延伸。雖經一年多的宅家「圈養」，腰圍縮水四公分，體重雙雙達標。

在新冠肺炎疫情肆虐的日子裡，演繹著夫妻百態：或執子之手共同抗疫，或家暴，或分道揚鑣。中國著名教育家葉聖陶說過：「有了戀愛的結婚並非天堂，只有認真持久一絲不苟經營才能長久。」但願天下的夫妻無論順境或逆境，疫中或疫後相依相戀永遠在路上。