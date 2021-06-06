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「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

按圖識樹

賀錫翔

我家前門口矗立著一棵金字塔狀大樹，它高約二十米，主幹粗壯直挺，層層整齊的分枝則向兩邊微微翹起，形似德國威廉式八字鬍；其樹葉為針形，春夏時結果，如橄欖大小，起初顏色淡紅，秋冬時變成棕色，和衰老的土黃色針葉一起紛紛灑落，但整體樹葉仍四季常青。

搬遷此房十幾年來，我們見證了這棵大樹屹立門前，抗強風，遮暴雨，又抵擋密西根的漫漫冬雪；在炎夏還投下一大片陰影，使樹下的草地免受烈日暴曬。這可真是一棵「風水寶樹」！

然而，這麼好的一棵樹，我卻一直不知其名。只知道它是常綠喬木，又常常誤認它是松樹，因為它和松樹的葉子都像針。

有朋友來訪，常會誇獎：你們家這棵松樹長得好高啊。我們也總是謙虛地附和：是啊是啊，松樹都很高的。

直到最近，我因避疫在家，不時閒翻雜書，找到一本彩圖英文書「AmericanTrees」，見其封面介紹：此書含一百四十三種全彩美國樹種。心想：這下應該可以識別門口這棵大樹了。

按圖索驥，果然找到此樹，原來它並非松樹（Pine），而叫雲杉（Spruces）。書上解釋說，它的木質鬆軟，但相當強壯，而且通常無斑節，所以是頗有經濟價值的木材樹，在建造和建房上用途廣泛，有一種加拿大雲杉還是美國紙漿木的重要來源。美國東部的雲杉有紅、白、黑多種，組成了東部廣袤的涼爽森林。

活到近七旬，才知針葉只是外表，雲杉實非松樹。植物學知識真是浩如煙海啊，我連一勺水也難取，僅幾滴而已，真是慚愧。不過，透過此書我才知道門前這棵雲杉還很有價值，倒是不虛此讀。

既然頗有經濟價值，那麼此雲杉價格如何？我又好奇地想。近日春暖花開，本城的幾家超市花園部也都開門迎客。我去了一家，只見室外一個巨大的木架上靠著一棵根部裹土的綠樹，走近細看，這不就是咱家門口那種樹嗎？再一瞧，標牌上清楚地寫著一千元。

此樹大概僅兩米高，竟值千元，而我家那棵現已高約二十米，該標價幾何？以此類推，應值萬元還不止吧。

將來總有一天要賣房，那時咱家房子單單因為這棵樹，恐怕還會增加一點所謂「附加值」吧。遐想至此，我不禁暗自得意起來。

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