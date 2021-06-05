圖／凱軒

家裡曾養了二十餘年的貓。我愛貓不愛狗，害怕大狗的熱情猛撲，也不喜小狗的狺狺狂吠，但四年前收養了被主人遺棄的小狗賓尼後，生活來了個大翻轉。多年來，女兒常幫棄養狗找新家，家裡進出的狗不下三、四十隻，賓尼卻是唯一被我們領養的，只能歸諸於緣分。

賓尼剛來時很乖巧安靜，深得我心。等熟悉了環境，無論遠方狗叫或郵箱有動靜，牠都得有強烈回應。每逢園丁剪草日，牠會滿屋亂竄，跳上翻下，瘋狂地追著屋外的園丁，沒命地咆哮。雖然覺得有點被騙，但也慶幸，牠在前主人家抽了三年的二手菸，肺活量還挺充沛。

換衣時，賓尼就知道我要出門，著急地前後跟著，興奮期待的表情從希望到失望到絕望，每想到牠那眼神，我就只能草草辦完事趕回家陪牠。賓尼動作迅如閃電，有時出門沒準備帶牠，先將重物放車後座，轉頭就看到牠已端坐在駕駛座，睜著圓眼，像在問「可以走了嗎？」搞得我每次開門都神經緊繃，深怕牠趁隙竄出跑掉。

養狗花費高。女兒堅持為了健康，狗食得買最好的；琳琅的肉乾、狗骨頭，常被賓尼藏匿在枕頭下沙發縫；玩具滿地不說，出門總得有套正式衣服吧；下雨天要出去方便，雨帽雨衣得買；天氣熱了，坐的涼墊、防曬帽、太陽眼鏡、保護爪子的鞋都少不得，但牠一律閒置不肯用。我常覺得女兒太寵牠，卻發現自己每次逛店，也都在寵物區流連。

賓尼重女輕男，我和女兒回家，牠會熱烈地衝出來迎接，有時跑得太快刹不住，還先表演個前空翻。但先生下了班，牠卻意態闌珊地不出迎，先生十分受傷，「一早帶你走路、陪你玩、餵雞肉的不都是我嗎？為何有此差別待遇！」但我出門兩周回來，他們早已成哥倆好。

有次和女兒出門，正好先生要帶賓尼走路，車開出街，我在後望鏡看到賓尼奮力地拉著狗鏈追車，先生被拖著跑。辦完事回家，先生告知賓尼追到路口，車已走遠，牠就蹲在那等。

只有九磅的賓尼，固執起來一步都拉不動，先生只得抱著牠往回走；到家後，牠像個洩了氣的球，癱在地上昏睡不醒。我和女兒進門時，賓尼如失而復得般地跳到半天高，繞著我們團團轉，興奮地不知該如何是好，看得有點心酸。女兒告知，牠應是被前主人長期冷落，對分離有極高的焦慮感。

養寵物，最難熬就是長途旅行時的掛念。全家去墨西哥 度假，只好將賓尼寄養在女兒朋友珊蒂家。賓尼去珊蒂開的寵物店剪過毛，和她家的狗處得來，收費也合理，但我每天都擔心牠沒看到我們，是否又覺得被遺棄了？回來下了飛機就趕去接牠，一抱起來就驚呼，瘦了！心疼到不行。回家一量，哎，還重了一磅呢！

有陣子女兒想訓練賓尼成服務狗，到醫院去做義工，我也贊成。女兒開始訓練，喚牠時要應聲，不能跳上椅撲上身，摸牠時不能擅自走開，不能吃別人給的食物等等。看著賓尼動作處處受限，我又不忍，就讓牠做個隨心所欲的快樂狗吧。

女兒總覺得我過度將賓尼擬人化，牠的小腦袋沒有我想像中複雜；但我卻認為牠既然對我們全心的信任和依賴，咱們就將牠寵上天吧。