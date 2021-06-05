十二年前，在歷經頗多行業後進入房地產市場，因能接觸各行各業的人，每天都覺得新鮮，在此分享其中一事。

Oliver，且稱他為橄欖，十五歲自墨西哥偷渡 來美，十六歲有第一個兒子，三十六歲當祖父，今年四十五，但仍屬無證居留。他個性溫和，凡屬房屋修繕萬般武藝，手藝不錯且收費低廉。和他合作了幾次後，才知他因沒有正式身分，做工常常拿不到工錢也不敢申訴。我因為管理房屋公寓數量頗多，且分散不同城市，需要工人，請他成為我的房屋修理工。

橄欖和多數墨裔一樣，有著拉丁裔樂天好玩的天性，出門總打扮鮮光，頭髮精光，皮鞋亮光，就算上工也是如此。工作算賣力，領了工錢明天一定找不到人，玩樂去了。知道他的習性後，和他談好工作，我總是需要和他一起去備料，否則交錢給他買材料他一定失蹤，但他也一定會回來。回來後，頭低低地用眼角瞄著我不說話，繼續賣力工作，看他神情，我也總是不忍追著不放。我們之間的拉鋸有如一物剋一物，工期雖延但也總能完美收場。

最近有兩個星期沒見到橄欖，聽他姪兒說是盲腸炎住院了。橄欖的姪兒小他兩歲，也是偷渡，前年才來，英文說寫不如橄欖，只能跟著打零工，但據他說，收入生活遠比在墨西哥好很多。

墨裔多是天主教徒，生育率高，加上傳統母系社會，一個母親可能帶著幾個小孩和新認識的男友一起生活。橄欖的非正式現任太太就是如此，帶著三個不同姓氏的小孩，我也見怪不怪。

美國醫療費用昂貴，無證件居留沒有醫療保險 ，而且洛杉磯目前是疫情重災區，各地醫院都人滿為患，我著急橄欖如何進院治療？出院後如何支付龐大的帳單？原來橄欖住的是加州大學河濱醫學院的實習醫院，可收留無證居民，實習醫生看病手術完全免費；但如有醫療疏失，病人及家屬也無權抗議，確實是無證居民，或沒有醫療保險者的無奈也最佳選擇地。

所謂良禽擇木而棲，一枝草一點露。這個自由無比的富裕國家，一直吸引著無數來自世界各地的移民，但要如何生存，則需各憑本事。