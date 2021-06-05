當初我們搬到新房子時，主臥室有兩個好大的衣物間，可以直接走進去，掛好多衣服、帽子、鞋子，不像以前我們住的老房子，臥室裡的衣櫃容量有限，我和先生的衣服放在一起，擠得滿滿的，若要拿出一件衣服，必得先挪開好多件鄰近的衣服才可以脫身，非常不方便。

現在有這麼大的衣物間，叫我高興地不得了。先生看到我這麼開心，就說他的衣服除了上班要穿的西裝外套和襯衫長褲外，就只有一些平常穿的休閒服，用不著多少地方，他很大方地建議把這兩個大衣物間都讓給我，他只要用客房的壁櫃。這真是太棒了。

我們已經在這房子住了三十幾年，我經常買新衣服往裡面放，卻很少把過時的衣物往外扔。如此只進不出的下場，是把衣物間又擠滿了，甚至走進去都不方便。這次終於下定決心，一定要清出可以捐走的衣服，在這個衣物間裡殺出一個「人行道」來。

那天早上，我拿出了最大號的塑膠垃圾袋，決心至少要把它裝滿好幾個才值得。我把一整排的衣服拉出來，一件件目視鑑定。

以前我上班時，一定每天換一套不同顏色的西裝上衣，下面配黑色的裙子或長褲。退休 八年，不再需要穿套裝了，而且現在身上已經長了很多「避疫肥」，這些剪裁合身的套裝早就穿不下了，就像以前近三十年的職埸生涯，都是過眼雲煙，我把這些套裝和襯衫、長褲及窄裙統統放進了垃圾袋裡。

另外，有好多早已過時的洋裝和外出服、T恤之類的運動服，以前總捨不得丟，認為扔了可惜，可以留著在家穿，把它們穿壞了再丟掉，結果還是掛在那裡，愈來愈多的舊衣服一輩子都穿不完。

所以這次打算全捐給回收舊衣的防癌協會，裝滿了七、八個最大號的塑膠袋，一點都沒有捨不得。

最後整理到晚禮服的區域，它們掛在那邊，每一件都仍然光鮮亮麗，代表著那些年穿華麗晚禮服的日子。

話說當年我們由伊利諾州搬來加州 後，加入了高中、大學的校友會以及各種社團，他們每年都舉辦盛大的年會，與會者男士們個個西裝筆挺，甚至有人穿燕尾服；女士們都穿著漂亮的正式長裙晚禮服。那是我在純樸的美國 中部從來沒有見過的陣仗，既然不能輸人輸陣，我迎頭趕上買晚禮服，但不能只有同樣的一兩件重複穿，所以還得經常買新的禮服。

幾十年下來，衣櫥裡掛禮服的那一邊像是婚紗店五色繽紛的櫥櫃。有些早就穿不下了，但是因為它們很漂亮，又代表了我當時和先生參加晚會的快樂時光，我總是捨不得丟，幸好此地的女青年會需要有人捐晚禮服，因為每年夏天在畢業季，都會贈送家境清寒的女學生參加畢業舞會需要穿的正式晚禮服。這麼多件漂亮的晚禮服可以風華再現，能把它們全都捐走，我絲毫沒有捨不得。

有捨就有得，我捨下了堆積多年的衣物，得到了又見寬鬆的衣物間，送走了美麗的晚禮服，捨下了當年的炫爛，得到今日的淡泊，這不就是人生的寫照嗎？