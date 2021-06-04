美國幾大城市最近都頻傳仇視亞裔 暴力事件，尤其襲擊亞裔老人的醜行更層出不窮，聞之痛心，不寒而慄。拜登政府雖已一再表態必須制止，絕不容忍，但這股惡勢力似乎一時難以阻斷。意想不到的是，我近日居然也碰上類似遭遇，無端在街頭受到騷擾與挑釁，儘管遠不如新聞報導中看到的嚴厲可怕，卻足以讓我感到不安。

事情發生在五月初，上任百日的拜登總統幾天前剛發表過電視講話，宣布隨著疫苗 接種的順利進展，凡注射兩次者在室外已無須佩戴口罩 。我那天陪同妻子去打她的第二針新冠疫苗，因為接種場所只允接種者入內，我只好站在馬路邊看手機信息打發時光，又因我本人早已領受雙針，所以嘴上沒有任何羈絆。

此刻三個黑人女子走來，兩個戴著口罩，一個是口罩套住下巴，卻未遮蓋嘴部。突然間，其中一個戴口罩的走到我跟前厲聲喝問：「你的口罩呢？」我沒意識到她是針對我，未予理會。不料她又一次朝我吼叫：「你的口罩呢？」音量提高了八度，一派氣勢洶洶。我這才醒悟過來，分明是來者不善。我心下憤懣，憑什麼對我大聲嚷嚷？倘真為我健康著想，她可和善地提醒我；再者，大街上未戴口罩的絕非只我一個。於是我理直氣壯地回擊：「我已經注射過兩次防疫針，在戶外不需再戴口罩，難道你不知道疾控中心的最新規定嗎？」有趣的是，三人中那個口罩未遮口的居然接我的茬說：「我也兩次接種了疫苗，可以不戴口罩。」那個挑釁者無言以對，只好灰溜溜地銷聲匿跡。

看來這幾個黑人姊妹應是知道政府最新規定的，而那出頭者想必見我是亞裔長者又孤獨一身，便向我挑釁和下戰書。她也許沒料到我並非軟麵疙瘩，反而嚴詞以對，把她迎頭頂了回去。

回家後我將此事告訴女兒，她建議我以後還是謹慎為妙，避免觸怒這些人。

我親歷的這樁意外事件，至少清晰地警示我們，當前美國社會顯露的仇亞逆流切切實實地存在，儘管你不期望與之糾結，它卻可能找上門來，讓你躲也躲不了。

倘若遇上了怎麼辦？當然是具體情況具體處置。首先一定要保持警惕性，用文化大革命的時髦話說，即「繃緊種族歧視現狀的弦」，防人之心不可無，出門時時注意，四下觀察，即使對方突然襲擊，也不至驚慌失措，而是留有充分反擊餘地。

再就是要保持冷靜，審時度勢，謹慎選擇適當對策。如果對方高頭大馬，有備而來，那就甘願認慫，繞道迴避，全身而退，好漢與好女都不必吃眼前之虧；但如碰到與我類似的狀況，權衡雙方力量，我非糯米稻草人，加之光天化日，諒她們不敢武力相向，所以我據理力爭，痛加駁斥，令其鼻子碰灰，明白即便單個亞裔老人也未必好欺，似屬可行。

最理想的還是我們都不必面對這種困境，都已熬過了長期與新冠病毒爭鬥的艱難時光，眼看勝利已經在握，誰也不希望和不應該淪為仇亞「人禍」的倒楣受害者。