廚房抽油煙機的一顆圓形平頭照明燈罷工，新燈泡裝上卻不亮，後來在我炒菜開機時，「啪塌」一聲掉進炒鍋中，這意外的加料，直讓我哭笑不得！

七年前，特別挑選瑞弗廠牌的「颱風」級抽油煙機，據說功力超強，做菜時的氣味不致瀰漫屋內，甚或通達樓上。也不知何故，疫情 未了，照明燈倒先黯然告退，一盞熄了，另一盞在八、九天後也追隨滅去。

先生和我都試過安裝新燈泡，怎知這顆綴進油煙機頂頭平板的小小平面燈泡，燈頭並非旋轉式，而是需要仰臉朝上對準洞口內的兩個小穴洞插入，再旋進相連的凹槽側洞卡緊。兩人屢試屢敗，最後靠小吸盤吸住燈泡，以三指抓穩，一人拿手機照明洞位，一人相準後，憑視覺暫留印象對準小洞插入卡緊。

大氣一吁，成功了，按電鈕卻不亮，兩人一試再試，不亮如故。面對科技先進設計的燈頭，徒呼負負，只能阿Q的自我解嘲：術業有專攻，幸好抽油煙機還有另一端的頂頭燈可湊合照明。

不料過了幾天，這盞「湊合燈」也熄了，甚至取下後就再也無法裝上，而先前裝得上卻不亮的燈泡，在油煙機轟然聲中，毫無預警降落掉進熱氣騰冒的炒鍋內。

我勉強靠廚房大燈和壁燈照明炒菜，雖然還做得出菜上桌，但在擦拭黑色玻璃纖維的電爐平板時，噴濺的油星水漬由於光暗不顯就渾然不察。積聚多日後，有一天天氣晴朗，亮光加上壁燈反影下，電爐平板上未淨的油星一一現了形，沾特種乳劑擦拭也仍然去不掉。礙於疫情，捱過打完疫苗 的兩星期之後，請原廠商派人來修護。

如眾所知，請修護人員前來查看，須付他們來一趟的基本費，若換零件或大整修，除了基本費外，還要另外算錢。為了能夠早日在光亮中運作抽油煙機，費用多點也是值得，何況光度清晰，不但有助於做菜時心情愉悅，也影響了菜餚的色香味水準，更大大攸關維護電爐平板面的乾淨和亮爽。

戴著口罩 進屋維修的年輕人，不論插取或擱放小燈泡、小螺絲釘，力道穩當到位，處理時，一派不慌不忙的沉著，掌握零件與手指的配合度，輕敏靈活。他時而仰頭研究洞口，時而輪番插進或退出去測試兩燈頭，甚至拆卸下整座不銹鋼板、修正兩燈頭接觸點，再重新裝回鋼板和零件。電鈕才按，光明立現，前後不到半小時就操作成功，對我們可是「知易行難」啊！

沒換零件，只是找出接觸不良的原因，友善的年輕人只收基本費，我們另給他買午餐的小費，祝他有美好的一天。道謝聲中，看見他口罩上方那對藍眼睛泛滿笑意，我們更是樂見爐頭重現光明，皆大歡喜呢！