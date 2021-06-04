前幾天，二手車 行將我家的小白車拖走了。這部車已陪伴我們二十多年，開了二十六萬五千英里，目送它的離去，我和先生的心情都十分不捨。之前我們開的是一部美國廠的二手車，時常故障，讓我們很傷腦筋。一九九七年秋天，終於不勝其擾，決定換車，打算買部性能佳、問題少、風評好的日本新車。

我和先生對於豪車並沒有執念，汽車 於我們而言，不過是個代步的交通工具。一方面也是剛開始工作，阮囊羞澀，只買得起便宜的陽春車款，並未升級配備。經比價後，到車廠試車，付了兩千元頭款，餘欠辦了五年的貸款 ，便將這輛日製的小白車開回家。

雖然是便宜的型號，但這部車性能不錯，很少故障。先生的公司離家四十英里，洛杉磯高速公路每天塞車，單程就要一個半小時。還好我工作的地點就在途中，兩人共乘多年，在車上度過了許多時光。

兩個女兒出生後，先生要接我們出院時，還特地將車子裡外清潔得乾乾淨淨，以迎接寶寶回家。後來車窗上黏著許多女兒年幼時貼的小貼紙，處處都是我們一家四口生活過的痕跡。這部車載著我們東奔西跑，上班上學，最遠到過拉斯維加斯旅行。

十五年之後，因女兒漸漸長大，我們覺得該換輛較大的廂型車，但並沒賣了這部車，而是將之當成備用車。後來我們搬到德州，還花了一筆運費將這輛車運過來。前幾年女兒們學開車時，仍使用這部車來練習。

然而這部車終是年事已高，逐漸出現問題，常常漏油，更麻煩的是不時漏電，我最擔心出門在外車子突然斷電，無法發動。修了許多次仍無法解決這些毛病，心想這部車里程數高，開了二十多年，算是鞠躬盡瘁，趁著保險及牌照稅到期前，乾脆報廢算了。

沒想到先生上網查詢如何處理廢車時，居然有二手車行出價三百六十元願意購買，我們也樂見其成，但車行要我們提供車子的所有權狀，這才發現我們居然沒有權狀。

當年貸款繳清後，只知道每月不必再付車子貸款了，卻沒想到要去申辦汽車權狀，搬到德州後更換車輛牌照時也不知道要申請。雖然可以補辦權狀，但疫情期間作業頗慢，我們也不想拖下去，便接受車行建議，以二百六十五元沒有權狀的方式成交。

交車前一天，我們清理了汽車內的雜物和文件。隔天上午，拖車工人將車子移上卡車，我們趕緊拍照留念，心中對小白車充滿了感激，依依不捨和它道別。之後我打電話到DMV詢問要辦哪些手續，才得知昨天只顧清理車子內部，居然忘了將最重要的車牌卸下。先生趕緊聯絡拖車司機，開了一小時的車到汽車廢棄廠找到我們的小白車，取回了車牌，這才放心。

看著空了一半的車庫，心裡也悵然所失。謝謝陪我們浪跡天涯的小白車，雖然終將化為廢鐵，但曾經奔馳過的歲月都留在我們心上。