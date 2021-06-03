圖／Tiffany

百年難得一見的疫情 到來，打亂整個世界的正常作息，國與國之間不再隨意熱絡接觸，關起國門，大家只能在家或是自己國家好好深度旅遊，卻也讓人想起異國風情味的情懷。

想起母女疫情之前的巴黎行，雖是跟著旅遊團，卻是母女四人帶著爸爸的照片首次去旅遊，那是印記在我內心跟腦海中久久無法散去的美好之旅。爸爸照片緊緊相隨著我們，彷彿他還活著。

最後一天我們來到蒙馬特愛之牆，如果說你厭倦了巴黎的擁擠，那你將會愛上位於十八區的蒙馬特（Montmartre）。此區非常有人文藝術氣息，不少人愛來此地勝過巴黎市區，十八世紀末跟十九世紀初，更是有不少藝術家匯集，衍生出特殊的文化。

另一個新興景點，是位在北蒙馬特高地半山腰上的Jehan Rictus花園廣場。小小的、靜靜的花園，沒認真看，很容易會錯過；來過，鐵定會愛上這美麗幽靜。公園裡有面特別醒目的藍色牆，上頭有個手繪的女子，旁邊還題了一段話「Soyons raisonnable, exigeons l’impossible」，意思是「保持理智，勿要強求」，看著都覺得有種獨特的法式浪漫。

我二十多年前拜訪的時候還沒有這地方。這是二○○一年情人節建立的，一面以「愛」為名的牆壁，面積約為四十平方米，用五百一十一個長方形藍色瓷磚拼貼而成。

蒙馬特愛之牆的發起人為弗雷德里克‧巴隆（Frédéric Baron），是法國一位音樂家，擅長寫愛情歌曲。他用三百多種手寫字型、兩百八十種語言寫成了愛之牆，這幾年總是吸引著各地的旅人前來朝聖。或許每個人的心裡面都住著精靈，總想要追求愛你或你愛的人吧！對於愛的展現，總是讓人感動而印象深刻。

我們母女四人看看沉靜的小花園，入口旁邊還有個跳蚤市場，老式建築，有情侶寫意拍照，有旅人安靜地坐下來看看書，或是小妮子在一旁認真遊戲著。漫步在小小花園，看著搶眼的藍色牆面，拍照留下畫面，這種親人間的浪漫無法言喻，也是種屬於巴黎式的浪漫。

加上媽咪跟我們這次是帶著爸爸的照片一起旅遊，彌補四十一年前爸爸曾經的承諾：等病好帶媽咪去旅遊，可惜等不及，爸爸趕著另一個旅程上天堂。沒錯！以愛為名：我們家人間的「愛」在巴黎蔓延著，Je T'aime（法語我愛你） ，跟著媽咪帶爸爸一起去旅行 。