在洛杉磯 住了快四十年，有客來訪或是家裡金牌主廚「公休」，就是上館子打牙祭的好機會，有幾家對胃的洋餐廳，日子久了也成了常客。

「茱麗安」（Julienne）坐落在聖瑪利諾的教會區，主打法國風味的美式早午餐，一頁菜單隨季更新，樣樣可口。這餐廳離我以前住的地方只隔一條街，非常方便，遠朋近友來訪要吃頓飯，這裡是首選。記得孩子們第一次帶女朋友回家見我們兩老時，都是在這兒招待佳客，賓主盡歡，以後女友也都成了媳婦。

這家餐廳的老店東年輕時就喜歡烹飪，也曾到法國藍帶學藝。有次詹森總統夫人來洛杉磯，負責接待的東道主也請她來張羅午餐，總統夫人吃了讚不絕口，還情商再趕做一份，她下午專機回白宮時可以帶回給總統品嘗，因此聲名大噪。一九八五年就在現址用她二女兒的名字開了間小餐廳，數度擴張後，在洛杉磯也算小有名氣，生意至今依舊火紅。

原在阿罕布拉市東北角的「圖意餐廳」（Twohey's）離家半哩路，占地利之便也是常去的地方。這家餐廳一九四三年開張，已有七十多年的歷史了，菜單是美式家常菜，吃客大多是老顧客。每年七八月，這家店熱賣從緬因州空運來的活龍蝦，我太太和我到時候一定會去湊熱鬧，享受一頓龍蝦大餐。

洛杉磯西裔族群占一半，墨西哥 餐館也不少。最常去的是「雜工仔」（El Cholo），這家到明年就是開張百年的老店，現在已是第六代在經營，而且也陸續開了五家分店，擴展成了一個大型家族企業。

這家最早的店面，是坐落在洛杉磯韓國城附近的西大街上。開店的夫妻倆從墨西哥移民來洛城落腳，就在城邊上開了一家飯攤子，這以後一代接一代的經營，生意愈做愈紅。

三十年前在洛城市中心上班時，因離這家店近，同事們都喜歡上這裡辦活動，才知道這家店。這店有道菜叫「淺嘗歴史」，大盤子上放了四樣傳統的墨西哥家常料理：安齊拉塔（澆汁玉米捲）、陀馬利（玉米粽）、塔口（玉米夾餅）、律耶諾（鑲青椒），還有桌邊現做酪梨醬也是一道必點的美味開胃菜。

孩子小的時候，我們常去「廚師帽」（The Hat），這裡有號稱世界上最有名的五香燻牛肉三明治，物美價廉，三吋高的三明治，吃半個就塞不下了。刨成像雪花一樣的燻牛肉，又薄又嫩，入口即化，配上芥末和幾片酸黃瓜，確實是美味。

在阿罕布拉市山谷大道上的那家旗艦老店，是在一九五一年開張，店鋪到現在格式依舊，黃金地段的十字路口上一大塊地，只有靠街角有個不起眼的小店面，打著老式霓虹燈招牌，左邊窗口收錢，右邊窗口取貨。緊後面搭出一個矮棚，放幾張桌椅讓客人歇腳療飢，其他空地都是停車場。店東經營有道，到現在已在附近城市開了十家分店。

由這些餐廳的歷史可以看出，美國 是個遍地都是機會的自由國度。不需後台關係，不用學位職照，只要有一技之長，白手起家，勤奮努力，一定能闖出一片天，連帶著也拉拔了幾代人，這就是美麗的美國。