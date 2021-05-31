春天到了，美國 半數以上人打完兩針疫苗後，疫情 趨緩，關閉了一年多的車庫銷售終於解禁。上個周末天氣晴朗，我們開車去附近社區的車庫銷售散心和尋寶。按照十字路口的指示牌，我們在一個華人車庫裡購買了價格便宜的兩用床和原木書桌書櫃，買家絡繹不絕，看中的日式榻榻米，稍一猶豫就被買走。

交談中獲悉，賣家工作調動搬家去新加坡 ，約好在他登機前再去取書桌。結果免費的鍋碗瓢盆和柴米油鹽醬醋茶裝滿一車，光是方便麵就有一大紙箱。賣主減輕了處理舊物的負擔，我們留用了大半的生活用品，一舉兩得，皆大歡喜。

接著去另一家尋寶，這個白人阿姨非常健談，拉著客人聊天，告訴我們她們社區一年有兩次這樣的車庫銷售活動，買不買東西不重要，重要的是大家可以像朋友一樣愉快地聊天，大家都非常高興。看來我們的運氣還不錯，只花了三元錢便買了一套三十三件英國產的瓷盆瓷杯，真沒想到居然在車庫可以找到這樣的寶貝。

看到有人喜歡她的收藏，白人阿姨非常高興，買的賣的都開心，傳承的是那份快樂！不斷有人車來往，大家互相問候，然後找各自喜歡的寶貝，一起談天說地、指點東西，津津有味述說他們喜歡的那些寶貝，講的和聽的都很快樂。

於是，我們看見車庫開著就進去問好，然後和主人品玩聊天。我看到有一家車庫牆上掛著一幅美國國旗和白頭鷹的彩色畫，以為是要賣的，趕緊去問，白人主人開懷大笑，很幽默地說NO，那是他的寶貝。但是，他指著車庫外堆放的健身器材等一大堆生活用品說，這些啞鈴、跑步機等都是免費的，都可自行選用帶走。我們雖然不需要，但還是真誠地謝謝他。多少錢其實不重要，而是一種「情」和「傳承」，是一種美國人的溝通交流方式，一種大家彼此都快樂的方式，感覺大家不是在處理自己不要的廢物，而是分享一種快樂。

我們接連兩周都樂此不疲，收獲甚豐。有百年前的美國古老明信片、美國50個州州旗的實寄封，還有上個世紀三十年代香港的鬥雞碗等心儀的收藏品。通過愉快的交流，了解美國車庫文化的知識：「車庫是美國IT業的搖籃」，美國的車庫文化充滿正能量，迸發出人們勇於創新、敢於吃苦的精神。美國品牌諸如迪士尼、惠普、蘋果電腦等許多知名的科技企業都在車庫裡誕生。車庫銷售讓我們收獲了快樂，化解了疫情的鬱悶，我愛美國的車庫銷售！