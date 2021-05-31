生平無大志，就是喜歡旅遊，婚後兩個女兒相差一歲接連來到，只要有空就帶著全家三個女生在全台灣 到處遊歷，讓小朋友了解狹小的公寓房子以外，還有更寬闊的戶外空間。

女兒七、八歲時搬住芝加哥，一年後買了一台旅行車，只要碰到長假，就會安排全家人遠征其他州。如環密西根湖一圈，此淡水湖真是誇張地大，感覺可將台灣全島放在湖裡，四周還有很多空間；走到與伊利湖接壤的小島Mackinac Is.，只允許行人及馬車通行，是為了保護當地的古老建築。黃石公園參觀總統頭像山與印地安人稱被巨熊掌抓成深裂縫型的魔鬼塔(Devils Tower) ；南下佛羅里達州迪士尼樂園行，這個世界上最歡樂的土地，每個人都是顯露笑臉的地方。

小女兒琪琪工作一段時間後，有天打電話說她要一個人去南美旅行四個月，好傢伙！竟然是辭掉工作去玩，我與老妻瞪眼互看，考慮一夜，說老爸不放心，可否相結為伴？女兒說什麼都不肯。討價還價之後，女兒只同意讓我跟她去玻利維亞、祕魯兩國十六天。

到達亞馬遜河露營與白河豚游泳，夜觀鱷魚似紅燈籠的雙眼睛，食人魚離開水面，嘴巴還能咬斷小木棍。玻利維亞高山騎越野自行車，從四千米下降到一千米；馬丘比丘(Machu Picchu) 世界遺址看羊駝；印度安人聖湖Titicaca，有四分之一的台灣島面積，看到原住民如何用蘆葦打造浮在水面上的島嶼。

女兒帶我們兩老去巴拿馬自由行，住加勒比海原住民的竹片房，看到一個小島一棵椰樹的美景；去義大利 羅馬看露天鬥牛劇場，梵蒂岡西斯廷教堂天花板繪畫，米開朗基羅花四年時間才完成；看水都維尼斯的獨木舟及嘆息橋等等。

二○一二年走訪古巴，參觀豬玀灣事件打落的美國 飛機，雪茄菸工廠及聞名的老爺車輛，住的民宿是文藝復興的木建築，哈瓦那國會大廈是美國幫助興建的縮小版。

看到樂觀的菜市場大哥，能賣出二十串香蕉就高興得咧嘴，所謂「穿衣靠塊布，吃飯可上樹」就是一般老百姓的生活態度。

幾年前，約女兒駕車去阿拉斯加北冰洋，她覺得很有趣，但是我的悍馬吉普車太耗油，不環保，前年我新買一台福特SUV，再度約女兒去，五天後她寄來四十五頁的行程表。沿途要去的地方有泛舟、露營、泡溫泉、淘金古鎮道森市、阿拉斯加公路、最北到達北冰洋死馬鎮(Dead horse) ，回程在俄勒岡某小鎮欣賞橫跨全美的日全食世紀奇觀。兩周內來回車程八千六百四十哩，全部開銷九千美元，包括被飛石打壞的車窗玻璃換新。

小女十分瀟灑，不要小孩，認為世界人口已經太多，工作收入高又自由，中、英、西三種語言皆通，經常自己放自己的假全世界走透透，有時一人自助旅行，有時與男友同行，更棒的是願意帶老爸媽同遊。小女愛旅遊的天性應該得自老爸，青出於藍而更勝於藍。