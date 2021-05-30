從前我督導的小組有一個案件收到一個三個月大的白人男嬰，他的父母因為吸毒被警察抓走，孩子被收容到橙縣的兒童保護中心。當這對毒夫妻出庭後，因為以前有多次吸毒被補的案底，這次不可能輕易脫身，他們便向社會局申報，請我們把孩子送到位在佛羅里達州 、孩子的爺爺奶奶家去寄養，直到他們服刑完畢為止。

按照美國的州際兒童保護局互惠法規，外州的社會局可以替加州 社會局稽查他們州內的親屬家庭，檢驗可否符合寄養親屬的孩子。我們通知對方後，佛羅里達州很快通知我們，爺爺奶奶家符合寄養的條件，我們可以立刻把孩子護送到那裡去。

我問小組裡的社工，看有誰願意帶嬰兒去佛州？沒想到沒有一個社工肯接這個差，他們都說搭飛機時最怕有哭鬧不停的嬰兒，更不願意自己帶一個嬰兒橫渡美國大陸。眼見著沒有人肯去，我只好自己跳下去做，從前我自己兩個兒子小時候也不難帶，換尿片、餵奶瓶我都會。因此我告訴組裡的社工們，舍我其誰，我自己去！

我約了保護中心的輔育人員，把娃和路上所需裝備帶到洛杉磯機場 來，便動身上路了。幸好航空公司有給嬰兒及行動不便的人優先通關登機的服務，我抱著嬰兒在很短的時間內就進入機艙內了。由於嬰兒躺椅在機艙前方，我可以看到每一個上機的乘客看到有個嬰兒在這裡，臉上的表情都是「完了，完了，這下子會吵死了」。我只好假裝不經意，其實我若是乘客也是一樣的想法。

果然，飛機一起飛，嬰兒就不舒服地大聲哭叫，我拿奶瓶給他吸吮也毫無作用。這個嬰兒一直聲嘶力竭哭叫著，我把他抱起來一邊走一邊拍他的背安撫他，才有一些作用。我只好全程不停地在狹窄的走道上，抱著娃來回的走著。機上的乘客看到我都露出無奈的眼神，我也報以苦笑。我可以想像他們見到我一個亞裔女人抱著一個白人小嬰孩，一定搞不清楚這是什麼關係，但他們絕對猜不到是一個社工督導，帶著一個被保護的嬰兒送去祖父母家寄養的。

到芝加哥轉機時我更加困難重重。抱著一個嬰兒要走過好幾個長廊的等候區才到我的候機大廳，還來不及坐下，嬰兒就吐了一身，我馬上帶他去廁所整理。七手八腳處理完後，登機的時間也快要到了，我們又是最先上機，果然，飛機一起飛，娃娃又開始不舒服的哭叫起來，我只好再站起來，抱著他在狹窄的走道上來回走動，真是苦不堪言。

終於飛到了佛羅里達州的邁阿密機場，嬰兒的祖父母已經在出口拿著牌子等待我們了。當我檢視完他們的身分證件以後，我就把嬰兒交到他們手裡。祖父母流著眼淚，抱起孩子，嘴裡不停地說：「謝謝妳，麻煩妳了」。我嘴裡說「不謝不謝」，心裡卻是想說：「真的很麻煩，下次我絕對不幹這傻事了」。

當晚我住在機場附近的酒店，第二天一大早就搭機回加州。上了飛機，發現是昨天同一班機組人員，他們問我「妳的孫子呢？」我笑著說：「我只是送子鳥，已經把孩子送到真正的家裡去了。」