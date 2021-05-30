我和先生滿享受疫情 帶給我們的寜靜簡單的生活，有更多時間在家修身養性，做自己喜歡的事。老公無意間從網路媒體發現了一個有益的活動，挑戰「聖他克拉拉縣七個最神奇壯麗的公園，到指定點照個相，發布在媒體網站，可得到一件紀念T恤。」問我有興趣否？遊山玩水看美景，當然好啊！

老公開始規畫，從離家近、我們最常去最熟悉的公園Rancho San Antonio開始著手，園內有農場、濃密的古樹參天，還有野生動物鹿、兔、松鼠、飛鳥等等，其中有一段步道 很有我家鄉台灣溪頭杉林溪大學池健康步道的味道。我們帶著登山杖、水、能量棒、遮陽帽，非常輕便的裝備，沒想到才走了三分之一路程，我許久未穿的運動鞋底整個脫落了，老公怕我不好走本想打道回府，下次再來，但因為疫情的關係，公園有些步道是單向的，只准前進不可回頭，我們只好循著山路繼續前進，走著走著竟也走到山頂，照相完成任務。

第二個目標是Hellyer，這天是復活節，第一次在美國 公園看到這麼多的人潮，一群群大人小孩嘻笑遊戲，打沙灘拍球，唱歌跳舞，在大樹下、草地上四散五顏六色的彩蛋，熱鬧歡樂氣氛、烤肉食物的香味瀰漫在園區，頓時也讓我倆興奮愉快起來。美國人真懂得生活，也不需要很大的花費，麻煩的只有搬運很多東西，像是食物飲料、音響、帳篷桌椅……，就可以一家人在公園內享受一整天。

Joseph D Grant是聖他克拉拉縣最大的公園，一萬五千英畝，老公駕車行駛在蜿蜒陡峭的山路，景致優美宜人，但是山路很窄又無屏障，嚇得我直流手汗，只有叫老公專心謹慎開車。終於到了，首先映入眼簾的是一大片羊群，好美好寧靜的山景，剛剛的恐懼也一掃而空。老公也是太好心了，想讓我輕鬆一點走捷徑，卻弄巧成拙，看似一大片連綿的青草坡地，實際上沒那麼平整，舉步維艱，只好規規矩矩地走回步道，終於走到山上的湖照相。

Calero在一棵樹下照相存證，這才發現，爬了這麼多的山，看了這麼多的樹，每一棵樹都有其獨特的美，沒有完全一樣的兩棵樹，也沒有完全一樣的兩個人。

Mount Madonna，我們的目標是一棵倒下的樹幹中間挖了一個雙人座椅，我們先開車在園內繞了一下，有一區停了好多的房車，看來他們住在公園內，也有不少人悠遊自在騎馬；Lexington Reservoir，我們走到山頂完成任務，下山後到湖邊看人划船、玩水上滑板，這些也都可以在公園租用，價格便宜。

Coyote Lake Harvey Bear，我們曾經與三對夫妻開了兩部車來這野餐，度過美好難忘的一天，這次任務是到一座木橋，我們途經很多牧區，有好多牛，牠們真是太幸福了，生長在這取之不盡，用之不竭的青草坡地。

輕鬆在一個月內遊歷了七個公園，真是太棒太享受了，我們要繼續不斷地展開美國公園漫步之旅。