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買豆腐的掙扎

嬌伊絲

疫情以來，政府為了顧及老年人的健康及減少年長者的外出，所以實施了送餐到家的服務，這樣確實減少了我們外出的次數，而且送來的餐點都是經過營養師調配的，當然在質與量的方面都是無可取代的，我每天都充滿了感恩的心在享用，但生就了一個中國人的胃，有時自己還是會做些自己喜歡吃的食物來犒賞自己，到底老了能享受吃食的日子也不多了，現在總是想做什麼就即時去做，免得自己給人生留下了遺憾。

兩天前，老友莉莉來訪，手上拎著一袋出海捕魚的漁夫送她的魚頭、魚骨等雜碎，我隨手放進冷凍冰庫，也在發愁該拿去轉送給誰？因為公家送來的餐點我都吃不完了，由於我很久不開伙了，現在真的很怕人家送我吃的東西，我就一個人一個胃，人家送我的東西我都是過路財神，馬上就轉送出去。

那天晚上飢腸轆轆、還沒吃晚餐的時候，忽然動念想到了這個魚頭身上，我在想往日先夫在世的日子，他最愛吃的就是砂鍋魚頭燉豆腐，他會把魚骨頭啃個乾淨，一副好滿足的樣子，如今就我一個人，煮了一鍋魚頭也沒人欣賞，而且如果真要做這道料理，少不得就要去超市買豆腐。

那時已經六點二十分了，我正在上網課，心裡卻盤算著超市七點關門，若要去買豆腐就得犧牲課程即時出發，我心裡的算盤七上八下地打著：我應對自己好一點，自己想吃什麼想做什麼就去做吧！我也不怕做了東西吃不完，因為後院永遠有一個嗷嗷待哺的野貓朋友，環伺左右向我乞食，我就把牠當作家人朋友，一起分享魚頭燉豆腐吧！主意一定，即刻拔腿前往超市，不再為買豆腐而思量再三了，腦裡只想著：我一輩子都為別人而活，現在要對自己好一點了，這麼小的一個慾望還不能即時即行嗎？我腦中想起了電影「與狼共舞」的畫面，孤獨的人與狼可共處為好友，我的魚頭豆腐當然不只獨享，也可分享給我的「野貓」朋友，就算我在餵養一個孤兒吧！

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