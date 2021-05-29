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植物園賞杜鵑花

侯文俊
圖/侯文俊
圖/侯文俊

「淡淡的三月天，杜鵑花開在山坡上……」，這首《杜鵑花》是我那一個年代每個人都可以朗朗上口的歌曲。記得每年三月，台大校園裡盛開的杜鵑花總是開得清新脫俗，椰林大道四處可見燦爛繽紛的杜鵑花，台大也因此而贏得了「杜鵑花城」的美譽。

不同於台灣，美國華府的杜鵑花是在每年四、五月盛開，其中尤以位於華府「美國國家植物園」（United States National Arboretum）的杜鵑花園區最為經典，是許多大華府地區的居民每年必須打卡的景點。

美國國家植物園於一九二七年在國會授權下由農業部正式成立，占地四四六英畝，是一個重要的植物研究中心。國家植物園內有數個園區，其中我最喜歡座落在西南方的漢彌爾頓山（Mt. Hamilton）的杜鵑花園區。

杜鵑花又名映山紅，品種超過九百多種，花色絢麗，自古就有「人間美西施，花中唯杜鵑」之說，由於現在正是杜鵑花盛開的季節，那天我們在杜鵑花園區的入口處拾階而上時，就發現被人譽為「花中西施」的杜鵑花已經映紅了整個國家植物園的山坡。

杜鵑花園區的環山步道上有近萬株的杜鵑花爭奇鬥艷、競相綻放。這些杜鵑花的色澤有鮮紅、純白、粉紅、紫紅、桃紅、橘黃等各種不同顏色，每一株杜鵑花都燦爛奪目，一眼望去整個杜鵑山坡姹紫嫣紅，相當漂亮，美不勝收。

由於是周末，那天前來賞花的遊客相當多，大家都佩戴口罩、保持社交距離。美國已經有超過三成的民眾完成疫苗接種，這些好像在吹奏著一首歌頌春天圓舞曲的杜鵑花，似乎告訴我們疫情擋不住人們追求幸福的脚步，美麗的春天，已經走過漫長的寒冬，藉著生命萌動的絢爛綻放踏步而來。

美國 植物園 華府

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