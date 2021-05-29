記得小時候去看電影的時候，電影院 門口都有小女孩賣玉蘭花，玉蘭花串成一串香噴噴的，買了可以掛在身上，比擦香水還要清香，那個時候的我就已經愛上了玉蘭花。可是來到美國 之後卻從來沒有見過玉蘭花。

多年以前在一個溫室裡面見到農商在賣小小的一盆玉蘭花，那個時候的玉蘭花才七片葉子就要一百多美元。當時父親要買那一盆玉蘭花，聽農商說他移植一百多盆玉蘭花，但是存活率不到百分之三十，所以我對於養玉蘭花一點信心也沒有。當時父親堅持要買，於是我們就買了這一盆不知是否養得成的高價玉蘭花。

玉蘭花搬回家中，父親每日細心照料，白天搬出去晚上搬進來，好歹那七片葉子沒有掉下來。慢慢養著養著好像開始有點意思了，小葉子發芽而且越來越多。玉蘭花越長越大，於是開始想是否應該將它移植到園中。即便到這個時候，我對於這一棵玉蘭花是否能夠長大仍舊是沒有任何信心。在園中我們找了一塊地，種下了這棵小小的玉蘭花，當時完全不知道玉蘭花是可以變成一棵大樹的，一年年看它成長，沒有想到最後竟然長得比我們的房子還要高。每天早上可以開出許多玉蘭花，可是因為後來樹太高，根本就採不到上面的花，眼看著清香的玉蘭花，活不過一天之後就乾枯而死。

之後我們搬了家，可是我仍舊想念那一棵玉蘭樹，一天在Home Depot竟然看到玉蘭樹，一棵將近十尺的玉蘭樹才幾十元美金就可以買到。我高興萬分，可是我沒有卡車，怎麼將這棵玉蘭樹運回家中呢？我當時開的是一輛紅色賓士的敞篷車，開在路上拉風得不得了。後來想想既然是敞篷車，天空才是頂，多大的樹我都可以將它運回去呀！於是立馬就將這一棵十尺高的玉蘭樹買了下來，請工人幫我搬到我的車子上。

記得那個時候將玉蘭樹搬到車上，然後開在馬路上搖搖晃晃一路開回家，左右車道上迎來了不少的好奇眼光，有的嘴巴張大驚訝望著我，也有的翹著大拇指說我好樣的，也有人按著喇叭對著我大笑。當時有一點害怕遇到警察 ，不知道開敞篷車運大樹是不是違法？幸好Home Depot離我家並不是很遠，不到二十分鐘就開回家了。將這一棵玉蘭樹種在新家的後院，每天又可以摘採我的玉蘭花，聞到它清香的味道，回想到小時候在電影院門口和小女孩買玉蘭花戴在身上的情景。