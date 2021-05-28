我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增297本土+258校正=555確診 死亡19例創新高

台最年輕新冠死者 36歲男確診隔天病亡

仙人掌之戀

彭素綺

最早對仙人掌的印象是多年前，舉家自當時居家地聖地牙哥市開車去遊大峽谷，途經仙人掌遍布在高速公路兩旁，比成人高壯的仙人掌。我們停下來，細細地欣賞，拍照留念，可惜當年沒有數位相機，幾十年來幾度遷居，照片已經不知道去處。

我看著那些比我高出兩個頭、長滿了刺針的植物，想起人們形容蓮花：「可遠觀不可褻玩」的名言。這些仙人掌沒有人敢褻玩，不言而喻，但是我並沒有遠觀，因為很漂亮，很高大，不容易出什麼差錯，不比像看蓮花，不小心掉到池塘裡。

仙人掌跟其他植物如此不同，是令我駐足觀賞、流連的原因，而且種類繁多，各有千秋，有些開著黃花、紅花，真是嘆為觀止啊！

半年前在例行走路健身的時候，發現一家鄰居在前院種了幾棵，因為加州矽谷氣候溫和，仙人掌容易生存。我已經很久沒有見到仙人掌了，主人也是華人，有綠手指，院內草木扶疏，青蔥翠綠。

回到家立即上網查看，殊不知，盆栽仙人掌是熱門的嗜好，因為容易培植，需水量少，不是嬌慣的植物。我決定買小型的種類，最高不過四尺，買了八個品種一共十二株，種在前院。

事隔半年，我只需要一周澆水一次。但是我是「一日看三回，但是沒有希望花開早」，因為我知道，仙人掌生長速度非常緩慢。我喜歡看著那些不同大小與高度的植物，各有風姿的迎著陽光普照，彷彿看到日出。

我深深了解喜歡蒔花弄草的樂趣，眼看著自己栽種的植物生長壯大，跟養育子女一樣的欣喜滿足。我發現自己不自禁地喃喃自語，我愛仙人掌。

加州 健身 矽谷

上一則

《老照片說故事》母親織的毛衣

下一則

鄉愁裡總有一道豆腐

延伸閱讀

「好餓的毛毛蟲」暢銷全球 艾瑞卡爾只為孩子作畫

「好餓的毛毛蟲」暢銷全球 艾瑞卡爾只為孩子作畫
這顆「櫻花」好貴 超大紫粉鑽石 2930萬美元拍出

這顆「櫻花」好貴 超大紫粉鑽石 2930萬美元拍出
競爭

競爭
太子金牌蓮花清瘟靈 預防新冠病毒

太子金牌蓮花清瘟靈 預防新冠病毒

熱門新聞

黛安∕圖

偷雞不著蝕把米（上）

2021-05-22 03:02
黛安∕圖

偷雞不著蝕把米（下）

2021-05-23 03:02
張大千1945年作「讀書圖」，設色紙本、立軸，估價500萬港元起。（圖：邦瀚斯提供）

看中國藝術勾勒的輪廓 女子無才真的是德？

2021-05-20 21:09
來自台北和台中的林筱菁（左）和廖宜霈，因到成大讀書，留在台南七股十份里小漁村成立「股份魚鄉」，發展食魚教育的跨域事業。(記者吳淑玲／攝影)

外地2女成大讀書留駐台南七股 食魚教育翻轉漁村

2021-05-24 07:00

爸爸的第一次

2021-05-21 03:02
母親十八歲在日本留學時攝。

《老照片說故事》母親的日本留學路

2021-05-22 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
老美有錢有閒象徵新指標：跟客廳一樣豪華的後院

老美有錢有閒象徵新指標：跟客廳一樣豪華的後院
張柏芝自提第4胎懷好久 「神秘富商」真實身分終曝光

張柏芝自提第4胎懷好久 「神秘富商」真實身分終曝光
費城中餐館老闆幫處理車禍 被毆身亡 妻兒無助

費城中餐館老闆幫處理車禍 被毆身亡 妻兒無助
CNN：明年期中選舉 參院這10席最可能翻盤 魯比歐上榜

CNN：明年期中選舉 參院這10席最可能翻盤 魯比歐上榜
首批15萬劑莫德納疫苗28日抵台 2周內供醫護施打

首批15萬劑莫德納疫苗28日抵台 2周內供醫護施打