最早對仙人掌的印象是多年前，舉家自當時居家地聖地牙哥市開車去遊大峽谷，途經仙人掌遍布在高速公路兩旁，比成人高壯的仙人掌。我們停下來，細細地欣賞，拍照留念，可惜當年沒有數位相機，幾十年來幾度遷居，照片已經不知道去處。

我看著那些比我高出兩個頭、長滿了刺針的植物，想起人們形容蓮花：「可遠觀不可褻玩」的名言。這些仙人掌沒有人敢褻玩，不言而喻，但是我並沒有遠觀，因為很漂亮，很高大，不容易出什麼差錯，不比像看蓮花，不小心掉到池塘裡。

仙人掌跟其他植物如此不同，是令我駐足觀賞、流連的原因，而且種類繁多，各有千秋，有些開著黃花、紅花，真是嘆為觀止啊！

半年前在例行走路健身 的時候，發現一家鄰居在前院種了幾棵，因為加州矽谷 氣候溫和，仙人掌容易生存。我已經很久沒有見到仙人掌了，主人也是華人，有綠手指，院內草木扶疏，青蔥翠綠。

回到家立即上網查看，殊不知，盆栽仙人掌是熱門的嗜好，因為容易培植，需水量少，不是嬌慣的植物。我決定買小型的種類，最高不過四尺，買了八個品種一共十二株，種在前院。

事隔半年，我只需要一周澆水一次。但是我是「一日看三回，但是沒有希望花開早」，因為我知道，仙人掌生長速度非常緩慢。我喜歡看著那些不同大小與高度的植物，各有風姿的迎著陽光普照，彷彿看到日出。

我深深了解喜歡蒔花弄草的樂趣，眼看著自己栽種的植物生長壯大，跟養育子女一樣的欣喜滿足。我發現自己不自禁地喃喃自語，我愛仙人掌。