圖╱想樂

「吃過飯了沒？」是我們中國 社會中綿延數千年的習慣招呼語，尤其恰逢午後和傍晚的用膳時分。曾有高人解讀，在中國歷史五千年的長河中，即便是身處漢唐盛世歌舞昇平之際，靠天吃飯的絕大多數基層農民，時時面對可能的旱災水澇蝗害，必須日復一日，勤勤懇懇地為三餐溫飽的打理煞費苦心，所以如此「祖傳的」招呼語或口頭禪並不令人意外，尚且源遠流長。

自從新冠病毒在二○二○庚子年初，逐步地侵襲人類的文明世界，在起初沒有疫苗 和抗體的條件之下，大家只能以少輸為贏的被動式防禦來應變。各國衛生醫療當局大聲疾呼戴口罩和保持社交距離，並避免大型聚會，許多公司單位也為避免群聚感染，加寬了在家工作的適用範圍。那一陣子，在電話中或社交媒體之間的熱門話題是「你在家工作嗎？」

邁入二○二一辛丑年，很慶幸在醫療研究人員的努力下，對抗新冠病毒的疫苗問世。但除了第一線應戰的醫護團隊等特定人員先行接種外，其他普羅大眾都保持觀望態度，畢竟大家都不願過早去當「白老鼠」。親朋好友之間的問候語開始轉變為「你打不打算接種疫苗？」誠然從另一個角度觀之，這也是曙光初現的好兆頭。

此外，在一月新上任的總統拜登宣誓就職時，誓言百日內的一項重大施政目標，就是要集美國 全國之力，供應一億（後追加至兩億）支新冠疫苗，好供美國人民接種，便於盡快達成群體免疫。在三家美國疫苗製造商的通力合作下，疫苗逐步供應無虞。這兩個月來，大家炒熱的話題竟又換成了「你打過疫苗了嗎？」。

我也有幸在公司會議室內接種了第二劑輝瑞疫苗，且冀望兩個禮拜後自身抗體能達到完全免疫，縱然變種的新冠病毒來勢洶洶，往後的光景尚充滿未知。

從「吃過飯了沒？」到「打過疫苗了嗎？」這驚濤駭浪的庚子年總算過去了，可是病毒的流竄尚未告終。套句國父孫中山先生的一句遺言：「革命尚未成功，同志仍須努力」，人類社會還要相互扶持地一同走過這段艱辛歷程。我也暗自期盼，在不久的將來，我們的問候語可以再度恢復到「吃過飯了沒？」那般的悠然自得和心無罣礙。