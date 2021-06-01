礙於新冠疫情，許久未進入「大蘋果」都會暢意走逛，分外想念紐約百老匯 的音樂劇。姑且在網路欣賞些東尼獎典禮的精選片段，一幕幕入圍戲劇的表演，一段段精心策畫的歌舞，皆為上選之作。雖然只能過過乾癮，精采絕倫的表演依舊餘音繞梁。

多年前念研究所時，心願之一就是去看場百老匯，一直等到五年後，才體驗了第一場音樂劇「歌舞線上」（A Chorus Line）。進入挑高廳堂古色古香的戲院坐定後，我看看左右觀眾大多似我面帶興奮高亢，等待厚重布縵升起的時刻。

隨著燈光轉暗，弦樂聲起，劇中人物陸續登場，我立即融入一場音樂舞蹈戲劇的饗宴，或歡笑或感動，全身心靈無比舒暢歡樂。走出戲院後，默默許下願望：有朝一日必定要看遍百老匯，看到膩為止！

日後遷移數次，直到定居在新澤西州 ，距離紐約市 大約一個半小時車程，終於和百老匯再續前緣。這才發現時代廣場特設一座票亭，專門出售當天打折的戲票，先買先挑位置。那些年三不五時就趕早進城，提前排隊湊熱鬧，經常遇見來自四面八方的劇迷，興致勃勃地交換看秀心得，粉絲的熱情無遠弗屆。

無論置身於多少場盛會，每回看劇的好奇與期待，都如同首次跨入變化多端的異想世界；其中有豐富感人的故事、目不暇給的舞台變換、動聽悅耳的旋律，分分秒秒都牽引觀眾進入妙趣橫生的情境中。

活力充沛的演員載歌載舞，一吟唱一轉身一投足皆是戲；渲染誇張的表情動作和對話，說唱之間完美接軌；翩翩起舞的姿態徜徉在舞台上，優美曼妙；多采多姿的裝扮服飾，五光十色；迅速變換的布景道具，逼真且饒富趣味。偶爾坐在前排可清晰看見演員們眼神爍亮、汗水淋漓、肢體躍動，刻刻皆是力與美的結合。兩個半小時的聲光之旅總讓我驚嘆震撼，再回到車水馬龍的紐約街頭時，那暫時脫離現實的體驗，瞬間充實豐富了尋常生活，餘味盪漾。

前幾年移居賓州小鎮，不再方便當天來回紐約市，於是偶爾選個黃道吉日遠征進城，首要任務就是觀賞音樂劇，非得連看兩場才不虛此行。坐在台下，我按捺不住的興奮依舊未減，布縵升起後，我立刻沉醉於舞台上的繽紛世界。或許內心深處隱藏著一個喜愛唱歌跳舞的小精靈，只要走進劇院，她就會樂不可支地手舞足蹈起來。

百老匯四十餘座劇院自去年三月全數熄燈後，開放日期終於指日可待，劇場忠實粉絲如我，欣喜遠望大道上的霓虹燈即將開始閃爍了。但願仰賴九萬餘人協力打造的舞台劇王國，每一位成員都平安熬過這史無前例的封箱，觀眾們能再度齊聚一堂，歡聲如雷。

我翹首以待返回劇院之時，用力鼓掌歡迎久違的表演團隊，更喚醒那唱跳的小精靈，跳躍在激情的歡聲舞步裡。