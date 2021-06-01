我們有四次過境西雅圖 的紀錄，兩次去加拿大，兩次阿拉斯加旅遊，但都只是轉機，沒有短暫停留過。對一個城市過境四次而不窺其面貌，還是人生中的頭一遭。電影「西雅圖夜未眠」片中溫馨和諧的畫面常縈繞於腦際，久聞西雅圖是很美的城市，不去走一回，還覺得真遺憾。

兒子的總公司及一些同事都在西雅圖，他已經去了不少次，可以說是識途老馬了。知道媽媽念念不忘西雅圖，於是為我們安排了一趟驚喜又愉快的西雅圖之旅。

我和外子終於見到了西雅圖美麗的市容，及處處充滿綠意的林蔭大道、高聳入雲霄的建築，飽含富文化與藝術氣息，雖是個大都會 ，腳步卻不匆忙。

這是一個多雨的城市，抵達西雅圖的第一天正好天晴，我們徒步漫遊市區，走訪市中心圖書館、派克市場、星巴克 咖啡，然後搭車去太空針塔、奇胡利玻璃藝術園……。

接下來的幾天都是雨落個不停，我們的行程只有一周，預計去艾略特灣（Elliott Bay）海岸碼頭、班布里奇島（Bainbridge Island）、斯諾誇爾米瀑布（Snoqualmie Falls）、雷尼爾山（Mt.Rainier）國家公園。其中以遊班布里奇島印象最深刻也最溫馨。

我們依計畫乘渡輪上了島，車子七轉八拐下，終於開到占地一百五十英畝的布洛德爾自然保護區（Bloedel Reserve）。一入莊園處處是綠地及青翠的樹林，一點也不像莊園，更似森林區。布洛德爾家族在一九五一年買下此莊園，一九七○年將其捐給華盛頓大學，因為維持費用太高，一九八五年成立非營利組織，並開放給大眾，是觀賞野生動植物又可健行的好地方。

當天不是周末，雨又滴滴答答下不停，既來之則安之，只好冒雨遊園。整個園區不見人影，一片空曠寂靜無聲，卻不減我們的遊興。依圖示沿著小徑尋幽，走過草原、自然林地、湖泊、筆直的杉木區……，園裡有花草、樹林、岩石、湖泊、小橋流水和日本花園、苔園、杜鵑幽谷、倒影池及歐式風格的莊園。

在面對著大海、一片遼闊的森林中，我們像發現新大陸似地看到草坪上的迷宮。兒子童心未泯，說：「媽媽，我們一起來玩走迷宮」。母子如此興致高昂且貼心地玩在一起，已不知道是多少年前的事了。

自從兒子上了高中後，他就不再跟我們出外旅遊。他喜歡人文科技，我們愛大自然的山水，他認為我們大人的玩法無趣，寧可跟同學外出來得自在。後來一家三口都在上班，作息不一樣，促膝談心的機會更少。如今又拾回兒子童年與我們一起共遊的回憶，格外懷念，倍覺溫馨。此次遊園只有我們一家人，又是兒子安排的活動，玩得盡興，彼此心靈更密切。

一路行來，如入森林，處處翠綠，清新幽靜，遠離塵囂，宛如置身在樂園裡，尤其雨中遊園別有一番滋味，更不忘母子雨中漫遊走迷宮留下最珍貴的一幕。