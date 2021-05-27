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我們真的很幸福

夏嫿

前段時間，小兒子的學校舉行活動，挑選扮演自己想成為的人物，小兒子挑的是亞伯拉罕林肯。我知道後暗笑，小孩子的心真大，居然敢找美國總統調侃，不過行動上我是特別支持，雖然老師已經提醒不需要刻意額外消費，我還是為他買了禮帽衣服和其他道具。記得那天他特別開心，一副夢想成真的樣子，這也深深地感染了我，有童趣的生活真是美好。

之後有天去接小兒子放學，發現他正和一位年紀很大的老師聊得熱火朝天。我有些奇怪，便問他們聊些什麽？他說：「還記得我扮演林肯的事情嗎？我就是問老師，如果可以，她想扮演誰？」我非常意外：「你怎麽想到要問她這個問題呢？」小兒子回答：「因為我覺得長大了的人似乎沒有這樣機會，但是心底還會有想法的。」

我詫異於他的成熟，點頭讚同：「是啊，人一長大，每天掙扎困惑於現實中，這些天真美好的夢想就深埋心底了。」小兒子突然轉頭問我：「媽媽，妳小時候扮演過誰？如果可以，妳現在想扮演誰呢？」

我一愣，不知如何回答，轉而一想，這正是教育他的好機會，他們這些好時代出生的孩子，不懂珍惜，在很多方面是身在福中不知福

我長嘆了一口氣，開始了長長的述說：「我們小時候哪有你們這麽快樂幸福？住小小的破公寓，有飯吃就好，從不敢挑食，什麽零食水果都是奢侈品，衣服鞋子還經常不夠換的。上學就是有體育和音樂課，哪裡像你們不是媽媽接就是校車送。我們家裡沒有車，都是走路或者自行車搭公共汽車。你們現在課堂上每人都有電腦，我們那時家裡電視都是小小的黑白的……。」

小兒子聽得很投入，我以為他被觸動了，心中甚喜。過了好一會兒他說：「媽媽，妳現在真幸福啊！」我愣愣地看著他，他很認真地繼續：「我們現在住這麼大的房子，還有車，妳還有好多新衣服，好多好吃的……。」

看著小兒子誠摯的小臉，我忽然發現成人遺失的不只是青春歲月，我們好像錯失了感受幸福的情懷。成年人的世界裡充滿疲憊和失落，抑鬱不得志彷彿是常態。我似乎從來沒有想過要和過去的生活好好比較，看看幼時的願望是否實現？人的欲望是不斷延伸的台階，上了一節就會想再上一節。如果回首望過去，不知不覺中我已經上了很多台階。

記得移民時，我經常想：什麼時候我們也會有房有車？安居樂業下來。這願望已經實現很久，我好像忽略了得到的快樂，因為我又有了新的目標，而這一切都顯得那麽理所當然。就像孩子未出生前，最大的希望是孩子健康，然後又希望孩子漂亮、聰明，後面是學習好、體育好、才藝好，我無休止的願望不停地加載在他們身上。他們的感受，我渾然不覺也不在乎，我沉醉在一個一個更高更遠的目標中，讓那些本應幸福快樂的時光就在指尖悄然流逝。

小兒子的話讓我幡然醒悟，或者我應該緩緩腳步，體會一下幸福，正如孩子所說的：我們真的很幸福啊！

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