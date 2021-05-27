二○一四年六月我搬進老年公寓，面對兩棟三層大樓，平坦寬闊的停車場和廣場，綠蔭蔥蘢，綢緞般的偌大草坪，其甬道蜿蜒環繞而行，心裡那種舒暢快樂油然而生。

接近二號大樓，一片花的海洋，五顏六色嫣紅姹紫，競相鬥艷。數十盆花盆高低有致，櫛比鱗次，蜂蝶起舞遊吟演唱，好像熱烈歡迎新搬來的朋友；高空散落下來的霧水，細細涼涼飛落在我們臉上、胳膊上，涼滋滋的好不愜意舒暢。定睛一看，是一位瘦弱矮小眉目清秀的菲裔女人高擎著膠皮水管，像噴泉一樣噴灑水絲，滋潤嬌小艷麗的鮮花，我們都以為是公寓僱傭的花匠。

後來得知，她是普通的住戶，終身未嫁孤身一人，沒有什麼別的嗜好，也不願聚眾談笑瘋玩，只是把全部的生命情感都傾瀉寄託在養花護花，創造美麗的花圃。一年四季長春，都有花欣賞，得到別人的一句謝謝讚賞，就興奮不已，像吃了蜜棗一樣甜美。她完全自費，出錢出力，購置大大小小形狀各異的花盆，一袋袋的花土肥料，殺蟲劑噴壺膠管……，每當看到她矮小的身影，纖弱的身姿，在揮汗如雨微笑如盛開的鮮花，那美滋滋的勞動之美，愛花戀花的精神風貌，我們路過無不駐足，送出摯愛敬仰的目光，禁不住揮手致意。

好事多磨，好景不長，風雲突變，新任黑人女經理新官上任三把火，發文通告嚴禁私人養花種地，違者按條例處罰！這位花娘上前求情寬限多次，無果而終，不得已收攤，毀花砸盆含淚回家。從此，公寓荒禿灰濛濛，沒了生機一片。再也沒了花香鳥語，剩下了光禿禿的硬水泥廣場、稀疏蕭條 的幾棵楊柳樹和倖存的草坪。花娘從此一蹶不振，似乎生了一場大病，人消瘦，面色灰，整個人瘦了一圈，見面的微笑蕩然無存，無聲無語，沉默孤獨。

疫情 期間她更是形容枯槁，如同公寓的花圃蕭條光禿，戴著黑帽子圍脖緊緊的，手套口罩 都黑黑的。偶爾在走廊上走走，不見朋友形單影隻。花娘總與百花生，興衰存亡相依，我們為花娘祈禱祝福，好人一生平安。