兒子三歲時，因為種種原因，我必須一個人帶他從溫哥華去新加坡 。這是一個很大的挑戰，雖然語言不是問題，但十幾個小時的飛機，中途轉機兩次，半途又停留在桃園機場 十幾個小時，這漫漫的旅程，再加上還包著尿布、走路不穩的兒子，我不敢相信自己怎麼能完成這幾乎是二十四小時的旅程，這中間該有什麼樣的突發狀況？兒子會不會不耐煩亂哭鬧？尿布要在哪裡換？有熱水沖牛奶嗎？我一個人要怎麼提起沉重的行李？

看到我一臉不知所措，媽媽大笑：「一路上會有人幫你的！想當初，我一個人帶著剛出生的你從羅東回台北，那時候火車裡人擠得水泄不通，我抱著哭鬧不停的你，火車到站時，我根本下不了車，還好有一個剛退伍的阿兵哥幫我開路。這世上總有願伸援手的好人。」我聽著這不可思議的故事，總認為陌生人的善舉是一件可遇不可求的事。

我不認為自己也會有同樣的際遇，但是新加坡還是要去，於是我抱著身負重任的心情，獨自一人踏上旅程。兒子一路上如劉姥姥逛大觀園的樣子，新鮮地東張西望。一直到上飛機前，替兒子換尿布時我遇到了第一個難關，廁所的門不是自動門，於是我必須單手，單腳頂著門，然後用另一隻手推娃娃車入廁所。不巧，車輪被地毯卡住，正當自己如八爪魚一般在廁所門口掙扎，一位路過的白女人順手幫我推開廁所門，我才能雙手推娃娃車入廁所。我轉身想道謝時，白女人早已揚長遠去，這是我第一個貴人。

到香港 轉機時，海關要求一定要上飛機前將娃娃車收起來。麻煩來了，我不怎麼會操縱這新買的娃娃車，結果折騰了半天也收不起來，最後海關睜一隻眼閉一隻眼的揮揮手讓我過關了。上了飛機後，擔心兒子會吵鬧，空姐體貼的拿出玩具和小點心讓兒子有得吃，有得玩。就這樣，我一路上如臨大敵般期待著任何一個突發狀況，但我終究還是風平浪靜的抵達新加坡。

然而，我最擔心的問題來了。我望著一個個在輸送帶上的行李，我要如何拿起沉重的行李？我見兒子乖巧地站在行李車一旁，於是我蹲好馬步，準備使出洪荒之力舉起行李，就在那瞬間，一旁有人順勢幫我一起提起行李，我才順利地將行李拿下來。當我抬頭道謝時，再一次，貴人早已推著行李車走遠。

望著走遠的貴人，我想到媽媽的話：我的確一路上都遇到貴人相助。雖然事隔多年，每當我回想起，總讓我心懷感恩，也讓我了解到人與人之間的善念是可以互相傳遞的。

如今，我總是時刻提醒自己「勿以善小而不為」，因為即使一個微不足道的舉手之勞，在需要幫助的人眼裡卻是如天降甘霖。