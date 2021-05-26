母親節 ，是我們每個家庭的重要節日之一。今年的母親節怎麼過？拿什麼禮物獻給親愛的母親呢？我們幾個華人家庭討論了一下，決定要好好地慶祝一番，讓每個母親節日都過得有滋有味有特色。

由於近年來防疫抗疫的特殊時刻，除幾位華人家庭母親參加，還邀請了各自鄰居的亞裔或歐裔家庭的兩位母親一起過節，地點不在家裡，而是選在附近的公園。

節日前，各家準備好炊具、飯菜，等到節日當天，所有家庭成員和母親一同到約定的地點，大家歡聚在郊外的公園，過一個特殊而愉快的母親節。我們家做的飯菜，還是大家愛吃的涼麵、涼粉和多味牛肉等，也給各位母親送了禮品。

母親節當然少不了送上鮮花、水果、家鄉特產一類禮品，還有美好的祝願。除了上述禮物，我們還送給母親們兩件特別的好禮。

一是送口罩 。儘管疫情 已經解禁，各家可以外出，可以在外面小型聚會，但還不能掉以輕心，必須提高警覺，防止病毒捲土重來，釀成新的病情禍患。外出與人接觸時就應戴上口罩，所以我們給每個母親贈送了十個口罩，並囑咐她們怎樣對口罩消毒。母親們接到這平凡而奇特的禮物，高興之情，溢於言表。

別看這小小禮品，也算是禮輕情義重，深受每位母親的喜愛和歡迎。且不言當前公眾場合戴口罩的重大意義，就說這口罩的來歷吧！也飽含著親情、友情、責任和艱辛。那是去年疫情期間，美國還暫缺口罩的時候，家裡親友從國內寄過來的，經汽車、火車和飛機運送，跨河流、過海洋，途經千山萬水，好不容易才寄到這裡來的。

按照常規，需要好幾天才能寄到，但因各級交通運送部門的努力，日夜不停工作，三天時間就寄到了。這些口罩的到來，分享給幾家華人朋友，率先戴上口罩，使其外出放心而相對安全，現在送給母親們，其涵義也就不言而喻了。

二是送蔬菜。這是我們自己種植的蔬菜，有白菜、萵苣、蔥、蒜等。

這些自種蔬菜新鮮乾淨，不含農藥，可放心食用。意在願母親們飲食安全，健康地生活著。惜乎節不逢時，現在還是春夏之交，只有冬春季蔬菜可送，要是在夏季，瓜果豆類辣椒出來了，贈送些這類蔬菜當會更好。

母親節這天，大家到公園一邊遊玩，一邊吃著各家帶來的食品，輕鬆而愉快。

孩子們跑來跑去，嬉戲遊玩；大人們一邊吃著、品嘗著各家美食，一邊談論著一年多來，各自在疫情中的不同經歷和工作歷程。

最具有故事性的是，孩子在家上網課和大人們網上辦公、上班的那些日日夜夜。這中間有失敗，也有成功；有新奇，也有驚嚇。真是不平凡的年月，帶給人們非凡的經歷。